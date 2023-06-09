尚达曼：新加坡人已认识我 少数种族身份不是问题

虽然是少数种族，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼认为，他竞选总统时不会因此处于劣势，因为他已从政多年，新加坡人都认识他。

尚达曼星期四（6月8日）宣布竞选总统后，同日在达曼裕廊民众俱乐部接受媒体访问。由于本届总统选举开放给所有种族的候选人参加，有记者因此问他是否会觉得这对他不利。

尚达曼答说，种族问题是全球都会面对的议题，包括美国、英国或其他国家。

“我觉得在新加坡，尤其是当你刚从政的时候，种族身份会是个问题。因为人们第一次看到你，对你还不熟悉。我的优势是我已经从政好一段时间。在裕廊时，这并未构成任何问题。”

他说，自己曾担任不同部门的部长，新加坡人已经认识他，包括在教育、金融和其他领域，他都获得各界强烈的支持。虽然种族对他来说不是问题，但是这并不表示种族在政治上，就不会闹出问题。

整体而言，尚达曼留意到新加坡人已在慢慢地改变，他不仅仅是希望，同时也觉得种族议题未来不会再是什么大问题。

尚达曼2001年步入政坛，是行动党裕廊集选区五届议员，曾担任副总理、财政部长、教育部长、人力部长，以及经济及社会政策统筹部长，并在2019年担任国务资政兼社会政策统筹部长至今。

他下月7日卸下政治职务及退出人民行动党，不再担任裕廊集选区议员。裕廊集选区另四名议员是卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞、陈有明医生、谢曜全和黄伟中。

对于往后由谁兼顾他负责的达曼裕廊区，尚达曼透露，他已经与其他裕廊集选区议员讨论了，黄伟中除负责裕泉区事务，也会帮忙达曼裕廊区的接见选民活动。其他活动和事务，其他议员也会轮流处理。

他说，裕廊团队非常团结，对于政治和服务居民的理念一致，其他议员会加倍努力确保包括达曼裕廊居民在内的所有居民，都得到妥善照顾。

“一旦行动党决定了下届大选，可能到这里参选的潜在候选人，须很努力地在基层服务。”

红点同心党吁议席空出后迅速举行补选

根据选举条例，裕廊集选区须有一名印族或其他少数种族代表，一旦尚达曼卸任，意味着这个集选区会缺少指定的少数种族代表。红点同心党（Red Dot United）星期四在脸书上贴文，吁请李显龙总理尊重这项条例，在议席空出后迅速举行补选。

在上一届总统选举，哈莉玛辞去议席参选总统，也导致她原属的马西岭—油池集选区少了少数种族代表。新加坡民主党曾就此入禀法院，要高庭下令集选区其他议员空出议席，举行补选。高庭最终裁定，没有法律规定必须那么做，因此驳回了民主党的申请。