为何选总统而不当总理？ 尚达曼：更擅长传球和防守

回应媒体问到为何竞选总统而不当总理，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，他更擅长传球和防守，不喜欢射龙门。

尚达曼星期四（6月8日）回答媒体询问时说，他的很多直觉是在他作为运动员的时候培养起来的。他说，在成长时期，他把200％的时间花在运动上。

媒体曾报道，尚达曼尝试过的运动项目包括曲棍球、足球、板球、径赛、排球、橄榄球和藤球。

尚达曼说：“我参加过很多场比赛。但我发现，在我参加的几乎所有比赛中，尤其是非常高水平的竞技田赛，我从来不喜欢在中锋位置。

在团队中我们都扮演着关键角色

“实际上，我不是很喜欢当进球的那个人。不知何故，我很享受也蛮擅长当中前卫、左前卫，后卫有时也不错。我不知道为什么，但我喜欢守护队友，也喜欢想策略。”

他说：“这就是我，我不是中锋，我一直是中前卫、前卫，还有偶尔当后卫。但在同个团队中，我们都扮演着关键角色。”

以足球为例，中前卫一般要在一些特定的阵型中才会出现，把球队的进攻和防守串联起来；左前卫要参与进攻，也要防守；后卫主要协助球队进攻。

尚达曼早在2013年就表明无意当总理。当时，被问及我国未来是否可能出现非华族总理时，他这么说：“未来20年，那是完全可能的。如果一直只有华族总理也不太寻常。当然，我没有想过要当总理。我喜欢为这个团队贡献，仅此而已。”

总统须凌驾于政治斗争 扮演团结各方角色

尚达曼星期四也提到，总统的职务在宪法上是总统特有的，不是国务资政或任何部长所能扮演的。总统的特有职务就是成为第二把钥匙，审核政府的重要任命。

他说，部长、国会议员和许多人都是政治往来的一部分，他们都在政治斗争中。总统必须凌驾于政治斗争，这也是为何他认为总统可以扮演团结各方的角色。

尚达曼指出，他参选的原因之一是因为他的背景，大家都知道他是谁，知道他是独立的。他认为他可以在种族、宗教、社会背景、尊重他人的方式，以及在政见不同的人当中，起到团结作用。

“要是我很幸运地当选总统，我也可以在国际上推新加坡一把。我目前（在国际上）扮演非常积极的角色，但如果是国家元首，你在国际上就会有不同的地位。”