尚达曼宣布参加总统选举

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼宣布竞选总统。他星期四（6月8日）向李显龙总理请辞，并已获总理接受。从下个月7日起，他将不再担任任何政治职务，同时退出人民行动党。

尚达曼在写给李总理的信中，表明他希望退出政坛，以参加来临的总统选举。李总理在同日回函，表示尚达曼离开内阁和行动党，对他和他的团队虽然是重大损失，但明白尚达曼为何做出这个决定，而这与他多年来所表现出的公共服务精神和责任感是一致的。

尚达曼说：“这是一个困难的决定。我已征询了家人的意见，也慎重地考虑了怎么才能以最佳的方式，在未来的岁月里，继续为国家服务。

“我认为我目前能为国家服务的最佳方式并非从政，而是扮演一个不同的、超越政治的角色。”

66岁的尚达曼在公共领域服务超过40年，过去是一名公务员，2001年代表行动党参选、步入政坛。从政的这22年里，他掌管过多个部门，包括教育部、财政部和人力部，也曾任副总理。

这位裕廊集选区领军部长星期四在达曼裕廊民众俱乐部接受媒体访问时说，他之所以说参选总统是一个困难的决定，是因为作为决策者他感到很自在。不过他认为，世界正从根本上，进入一个不一样的时代。

他说，我国国内的环境正在转变，人们有更多不同的观点和偏好，人口和选民也日趋成熟，这些都是预料中的事。他觉得第四代领导班子能够很好地应对这些情况，并赢得新加坡人的信任。

尚达曼：眼前的世界将充满危机

真正令尚达曼担忧的是国际局势，而这不只是已知的风险，还包括许多未知的风险。

曾以“完美风暴”形容当前局势的他说：“眼前的世界将充满危机。经济危机、接踵而来的流行病，而最让人担忧的是地缘政治纠纷、摩擦、紧张局势，有时甚至可能是公然地发生冲突。”

哈莉玛总统今年9月13日任满，她上个月底已表明不寻求连任。尚达曼是第一个正式宣布有意竞选本届总统选举的人。

谈到决定参选的过程，尚达曼回应《联合早报》记者提问时说，不少人曾问他是否参选，包括在他区内小贩中心遇到的公众，一开始他一笑置之，但过去几个月来他开始较认真地思考，部分原因是看到了国际形势的转变，以及坚信我国可以做得更好。

当哈莉玛总统宣布不寻求连任后，尚达曼觉得自己有必要认真考虑，并在下定决心后不久公布他的决定。

尚达曼形容总统是一个“团结人心的人”

尚达曼在不到20分钟的访问中，多次形容总统是一个“团结人心的人”，并用成语“风雨同舟”，鼓励新加坡人共渡危机。他认为，不像部长和议员常常会陷入政治纷争，总统是超越政治，凝聚人心者。

李总理在给尚达曼的回信中说，若尚达曼成功当选，将扮演不同的角色，并承担不同的责任。他不再是我国行政机关的一员，而是得行使监管权，守护国家储备金以及维护公共服务的诚信。

“我相信，你将以你一贯展现的独立自主思想，谨慎地履行这些职责。”

除了党职和政治职务以外，尚达曼也会卸下金融管理局主席、新加坡政府投资公司副主席，以及经济发展局国际顾问理事会主席等职务。

达曼裕廊居民洛斯琳（46岁，教师）相信尚达曼能协助新加坡发挥最大的潜能，因为他有能力向其他国家的领导人展现新加坡的优势，也能把触角伸向年轻一代。