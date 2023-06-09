用手机记录发牌顺序 第三名男子马国落网

一名45岁马来西亚籍男子，涉在滨海湾金沙赌场的百家乐赌局上用非法仪器记录牌数与发牌顺序，以协助团伙操控赌局。男子在马来西亚落网后，于星期五（6月9日）被控上法庭。

新加坡警察部队发文告说，新加坡国家法院对男子发出逮捕令，并在马来西亚皇家警察的协助下，星期四（8日）在马来西亚逮捕这名45岁的犯罪团伙成员，并于同日移交新加坡警察部队。

法庭文件显示，这名男子是蔡喜强（音译），他面对一项抵触赌场管制法令的控状。

控状指出，蔡喜强在2022年12月23日凌晨1时50分左右，在滨海湾金沙赌场的百家乐赌局上，与另外八名团伙一同串谋操控赌局。被告利用手机记录牌数与发牌顺序，并将相关信息传发至九人共同聊天群组“15/12 新加坡工作群(9)”里，因而触犯法律，被控上法庭。

一旦罪名成立，被告将被判坐牢最长七年，罚款最高15万元，或两者兼施。

此外，根据文告，蔡喜强的案件也与刑事侦查局属下赌场罪案调查组（Casino Crime Investigation Branch）在去年12月24日调查的一起案子相关。在案件中，犯罪团伙用非法仪器记录发牌顺序。一名27岁台湾男子和一名35岁马来西亚男子已经被控上法庭。在调查中，警方起获价值超过79万元的赌场筹码，一台手机以及一些现金。

警方表示将继续对参与赌场犯罪者采取严厉的执法行动，不论犯罪者在过程中扮演什么角色，都将面对法律制裁。