建国和立国一代7月获保健储蓄填补

政府2023年拨款约2亿5400万元为建国一代和立国一代填补保健储蓄户头。建国一代7月将获得250元至900元的填补额，患重病者可获额外50元至200元。立国一代则每人可获填补200元。

财政部和卫生部星期五（6月9日）发布文告说，今年满89岁或以上者可得900元；84岁至88岁得700元；79岁到83岁得500元；74岁至78岁得250元。建国一代可终身享有此填补。

此外，今年满84岁或以上且患重病者可获额外50元至200元。也就是说，这些年长者今年获得的填补额总共介于750元至1100元。卫生部是在2020年12月宣布，2021年至2025年为这群年岁较高的建国一代发放这笔额外保健储蓄填补，协助他们应付更高的终身健保保费。

建国一代配套在2014年推出。政府今年将为建国一代发放总值约1亿6000万元的保健储蓄填补。

立国一代配套在2019年推出，这一代年长者从2019年至2023年每年可得200元的保健储蓄填补。今年是立国一代连续第五年获得填补，发放总额超过9400万元。

至今，约45万名建国一代，以及50万名立国一代的年长者已在各自配套下获得保健储蓄填补。

退休承包商林敬忠（79岁）下个月可获500元保健储蓄填补。他与太太目前住在榜鹅五房式组屋。

“家里经济情况还过得去，但我现在没有收入，保健储蓄能帮我减轻不少负担。约两年前，我动前列腺手术，几千元手术费扣除政府津贴后，都是用保健储蓄支付。”

稍后可从Singpass应用获知填补额

建国和立国一代若已下载并设置Singpass应用，最迟会在6月20日通过应用得知可获多少填补额。

如果还未设置Singpass应用，但6月11日前已向Singpass登记手机号码，最迟会在6月20日收到SMS短信。其余年长者则最迟可在6月底收到通知信。

为防止诈骗案，财政部或卫生部发出的SMS短信只会通知有关年长者可获得的填补额等信息，不会要求他们回复SMS短信或提供任何信息。

政府不会通过WhatsApp或其他手机短信平台，发出任何关于建国或立国一代配套的信息。

有关建国和立国一代配套的详情，可查阅go.gov.sg/pgpackage，以及go.gov.sg/mgpackage。

若有疑问，可拨电查询：1800-2222888（关于建国和立国一代配套）、1800-6506060（关于医疗保健），或电邮至：contactus@pioneers.gov.sg、contactus@merdeka.gov.sg。