过去三年23个鸡饭摊不达标 被食品局惩处

过去三年多，食品局采取执法行动，处罚卫生不达标的23个鸡饭摊。

近日网上流传的一个视频引发众多网民关注，内容为制作人给100个鸡饭摊做检测，当中45摊的鸡饭里的大肠杆菌量超标。

新加坡食品局在答复媒体询问时强调，在食品局市场监测计划下，食品局人员定期检测熟食摊，包括收集样品进行微生物污染测试，来确保商贩售卖的食品符合安全标准。对那些风险较高的食品，当局的检测会更严格和更频繁，其中包括鸡饭。

发言人说：“对食品安全不达标的鸡饭摊，食品局会采取行动要他们纠正。除了派人定期检测外，当局也收集公众反馈。从2020年至2023年5月，食品局一共收到126个有关鸡饭摊的反馈，由此对一个售卖不安全食品的商贩采取行动。食品局也根据市场监测所得，对22个不合安全标准的鸡饭摊采取行动。”

食品局也指出，近年的监测结果显示，在鸡饭样本中检测出大肠杆菌的不达标率有所下降。 此外，自2020年以来，食品局也未接获涉及鸡饭的食源性疾病个案通报。食品局表明，会继续教育鸡饭摊主有关食品微生物安全的知识和管控措施，并监测这些摊档，以确保他们符合食品安全要求。

根据食品局网站上的数据，在2021年的调查中，当局发现近四成鸡饭样本的大肠杆菌含量超标，不过2022年的调查则只发现13%的样本超标。2021年和2022年，当局也只在0.9%的样本中发现病原体。

含沙门氏菌和弯曲杆菌是鸡饭常见安全问题 可致食物中毒

常见的鸡饭安全问题包括含有沙门氏菌（salmonella）和弯曲杆菌（campylobacter）等，这些微生物可造成食物中毒。生鸡肉都有这些细菌，鸡饭也可能含有大肠杆菌。大多数大肠杆菌菌株不会引起疾病，但食品卫生机构常用它当食品安全指标，因为大量大肠杆菌与卫生条件差、交叉污染、储存不当、烹饪不当等有关。

此外，本地常见的煮鸡方法是用高汤将鸡肉轻轻煮沸，再将煮熟的鸡肉放入冰水或清水中快速冷却。有些时候，鸡肉没有煮熟的话，细菌会继续存活。烹煮好的鸡只在室温下陈列时间一长，细菌也会滋生。在将鸡肉切片时，鸡肉同砧板或其他表面接触，也可能造成交叉污染。

食品局提醒摊主应妥善规划，鸡肉煮好四小时内就要卖出。在处理食材时也应遵守良好的习惯，例如经常更换用来冷却鸡只的冰块和冷水，将可食用和煮熟的鸡肉与其他生食材隔开，在处理时使用不同的器具，在处理即食食材之前应洗手，处理时应戴上手套。