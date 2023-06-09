宣布参选递辞呈交代选区事务 尚达曼一天内完成

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼6月8日宣布竞选总统，同日向李显龙总理请辞，总理已接受。

尚达曼当天也接受媒体访问，并透露同为裕廊集选区议员的黄伟中将协助接见达曼裕廊区选民，其他选区活动和事务则由四名裕廊集选区议员轮流代劳。

回顾历届民选总统选举，尚达曼是第三位在担任议员和政治职务期间，请辞参加总统选举的人。在他之前，哈莉玛和王鼎昌都曾这么做，但他们从公开表明参选意愿到正式请辞，都隔了至少一天。尚达曼则是在一天内宣布竞选、递交辞呈，以及交代选区事务由谁接手。

尚达曼从7月7日起，不再担任任何政治职务，同时退出人民行动党。

现任总统哈莉玛的情况

2017年

8月6日：在社区活动上宣布竞选总统。

8月7日：向李显龙总理请辞国会议长和人民行动党国会议员职务，李总理接受哈莉玛的辞呈。

8月8日：蔡厝港集选区议员扎吉哈同时任马西岭－油池集选区基层组织顾问，与该区另三名议员服务居民。

9月11日：提名日，哈莉玛在没有竞争对手的情况下，自动当选总统。

第五任总统王鼎昌的情况

1993年