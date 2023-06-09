基层：奉献达曼裕廊22年 尚达曼增进各族居民凝聚力

在达曼裕廊基层的眼中，也是裕廊集选区议员的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼为该区所做的最大贡献，不仅仅是建巴刹、民众俱乐部等基层设施，而是增进了区内各种族、各阶层居民的团结与凝聚力。

负责达曼裕廊事务22年的尚达曼星期四（6月8日）宣布参选总统，与他共事多年的基层纷纷表达不舍。

挨家走访夫人总陪同 基层领袖：这些年来就像有两名议员

达曼裕廊公民咨询委员会主席黄光明（66岁）说，一些基层得知消息后很难过，他只能安慰他们说，尚达曼伉俪为达曼裕廊奉献了22年，接手的基层人员虽然无法超越他们，但至少要延续他们的精神遗产。

他说，这些年来，达曼裕廊就好像有两名议员，尚达曼不论是出席选区活动或挨家挨户走访，夫人珍一藤木都会陪同。她虽是中日混血，但说得一口流利的潮州话，不仅让老一辈倍感亲切，跟一些租赁组屋居民也特别亲近。

曾是运动员的尚达曼，大约在15年或16年前举办过居民委员会之间的运动会。当时，各族对不同体育项目的偏好明显，比如打篮球的较多是华人，踢藤球的较多是马来人。为鼓励种族融合，尚达曼规定，只要组成多元种族队伍参赛，就能加分。

达曼裕廊公民咨询委员会名誉主席吴炳忠（70岁）也说，得知尚达曼将离开达曼裕廊选区，他感到不舍，毕竟该区在尚达曼的照顾和规划下改变了很多，不单是基础建设，居民也和睦融洽。

他说，曾是运动员的尚达曼，大约在15年或16年前举办过居民委员会之间的运动会。当时，各族对不同体育项目的偏好明显，比如打篮球的较多是华人，踢藤球的较多是马来人。为鼓励种族融合，尚达曼规定，只要组成多元种族队伍参赛，就能加分。

尚达曼（右）重视社区不同种族的凝聚力，积极出席各种社区活动。6月8日宣布参加总统选举当晚，他出席了一场华人庙宇的活动，很受公众欢迎。（庄耿闻摄）

黄光明和吴炳忠也都提到，尚达曼记忆力特别强，能记住他帮助过的居民。

吴炳忠说：“有居民迎面走来，他打招呼后会问对方，你孩子的那件事，或者你的父亲母亲怎样了。他会跟进，询问对方是否还需要帮忙，不是做表面功夫，是真心的。”

吴炳忠希望尚达曼能为国家作出更大贡献，把裕廊的情况推广到整个新加坡，团结不同种族和阶层。“他在国际上的声望应该也能把新加坡在国际上的地位提升得更高。”

不论贫富老少重视每个人 尚达曼已超越种族界限

尚达曼的印族身份会否影响他在总统选举中的胜算，引发关注。然而，黄光明和吴炳忠都认为，尚达曼已超越种族。他不仅会用简单的华语或潮州话与居民打招呼，也学习书法，妻子是中日混血，四个孩子也都曾上华文课。

黄光明说：“我想我是偏心的，但我认为，他是唯一的例外，只有他能超越种族界限。他和太太都和蔼可亲，重视每一个人，不论贫富、老少，一视同仁。”

拉哈尤：尚达曼向团队灌输价值观 为居民利益努力不会变

其他裕廊集选区议员也在脸书发文，感谢尚达曼这些年来的指导，并献上祝福。

卫生部兼律政部高级政务次长、裕廊集选区议员拉哈尤玛赞星期四发文说，尚达曼善良、有同理心、非常精明和敏锐，但总是保持谦虚。他向裕廊集选区团队灌输了重要价值观，即要为了裕廊居民的利益努力服务，拉哈尤强调这一点不会改变。

她也说，尚达曼卸下目前职务虽令人难过，但对于他打算以不同身份继续为国服务，又让人感到欣喜。她相信，在这个非比寻常的时代，尚达曼能在代表新加坡方面发挥重要作用。

SM Tharman is all that he is made out to be. He is kind, compassionate, highly intelligent and sharp, yet always humble.... Posted by Rahayu Mahzam on Thursday, June 8, 2023

另一名裕廊集选区议员黄伟中将接管达曼裕廊分区的接见选民活动。他星期五（9日）发文说，裕廊集选区团队已为这一过渡做好准备，将继续作为一个团队合作和相互支持。

他说：“身为一名在达曼裕廊服务了超过10年的义工和基层领袖，我熟悉这里的居民和义工。裕廊集选区团队将加倍努力，全心全意地服务。”