我国驻外大使：哈莉玛精力过人 充满使命感

哈莉玛总统2018年11月到荷兰展开国事访问时，在海牙出席的并不是一般的正式晚宴，而是聚焦于政策讨论的工作晚餐会，探讨的课题涵盖教育、创新、社会包容、循环经济，以及水务。

出访舍仪式与观光 晚宴论政犹如“首席外交官”配合哈莉玛总统在拉惹勒南讲座上发表演讲，曾出使荷兰、目前转任驻越南大使的惹亚勒南（Jaya Ratnam），以及我国驻沙特阿拉伯大使王兆铭接受《联合早报》访问，畅谈哈莉玛总统如何扮演我国“首席外交官”的角色。

两度负责哈莉玛国事访问的惹亚勒南透露，荷兰当局原本为哈莉玛安排了较多的观光行程，但她决定聚焦于更实质的接触，因此才会在晚宴上安排了一系列讨论的课题。