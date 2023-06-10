我国驻外大使：哈莉玛精力过人 充满使命感 订户 陈可扬更新 / 更新 / 2023年6月10日 12:29 AM发布 / 发布 / 2023年6月10日 12:20 AM 哈莉玛总统（左四）2018年对荷兰进行国事访问，在阿姆斯特丹市中心的水坝广场参加了荷兰国王威廉—亚历山大（左二）为她举行的欢迎仪式。（通讯及新闻部提供） 沙特阿拉伯国王萨勒曼（右）热情接待到访的哈莉玛总统，并向她颁授当地最高市民荣誉阿都拉兹国王勋章。（外交部提供）字体大小:小中大哈莉玛总统2018年11月到荷兰展开国事访问时，在海牙出席的并不是一般的正式晚宴，而是聚焦于政策讨论的工作晚餐会，探讨的课题涵盖教育、创新、社会包容、循环经济，以及水务。出访舍仪式与观光 晚宴论政犹如“首席外交官”配合哈莉玛总统在拉惹勒南讲座上发表演讲，曾出使荷兰、目前转任驻越南大使的惹亚勒南（Jaya Ratnam），以及我国驻沙特阿拉伯大使王兆铭接受《联合早报》访问，畅谈哈莉玛总统如何扮演我国“首席外交官”的角色。两度负责哈莉玛国事访问的惹亚勒南透露，荷兰当局原本为哈莉玛安排了较多的观光行程，但她决定聚焦于更实质的接触，因此才会在晚宴上安排了一系列讨论的课题。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 哈莉玛 外交 沙特阿拉伯 荷兰 回教 哈莉玛：女性领袖面对更多批评 哈莉玛：我国应强化甄别假消息能力 以防被外来势力分裂