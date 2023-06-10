哈莉玛：我国应强化甄别假消息能力 以防被外来势力分裂

我国的天然社会断层线很容易被人利用，虚假与错误信息在我们这个高度开放的数码化国家，可轻易地通过社交媒体和即时通讯应用传播开来。因此，要防范外部势力散播恶意虚假消息来分裂我们的国家，就必须具备强大的新加坡核心，人们也要有甄别虚假消息的能力。

今年9月将卸任的哈莉玛总统星期五（6月9日）在外交学院主办的第13届拉惹勒南讲座上，发表题为《在不确定的世界中更坚韧》的演讲，强调国内坚韧性对外交的作用。

她在30分钟的演讲中说，国家稳定与团结在过去58年使新加坡的利益得到守护和推进。外交不仅是政策制定者和外交官的工作，每一个新加坡人都必须让国家更强大、稳定和团结，这样在国际舞台上发声时，才会有分量。这须要坚实的公共服务、得到人民持续信任的政府，以及一个公平、包容且不断适应变化的社会。

要确保在这个数码时代 内部分歧不被外人利用

哈莉玛说：“要做到这一点，就要重新审视基本原则，确保唯才是用的制度不会导致陷入特权与利益深渊。国家也要继续投资于教育和技能培训，促进创业与创新，打造出鼓励冒险和试验的商业环境。”

她强调，有必要提升低收入员工以及他们的家庭、赋予他和他们改善生活的能力、加强对特需群体的支持，以及守护新加坡多元种族、多元宗教的社会优势。

不过哈莉玛警告，随着社会不断成熟，人们会有不同的愿望和理想，因此要找到相互适应的方法，努力达成共识，在现有的成就基础上继续努力，才能确保内部分歧在这个数码时代不被外人利用。

她说，新加坡很容易受到外部的影响，因此人们必须有足够的洞察力来甄别社媒上虚虚实实的消息，以及被包装成新闻的片面观点。目前，虽然有防止外来干预（对应措施）法令（FICA）以及防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）等法律手段作为防线，但应对假消息最有效的方式，还是检查信息来源、区分耸人听闻的消息与事实，以及抱着怀疑的态度阅读有关内容，并思考谁会从中获益。

哈莉玛列举了一些可能让新加坡这个小岛国变得更脆弱的跨境危机，包括地缘政治紧张升温、许多社会出现两极分化、科技干扰，以及冠病疫情与气候变化等。保护主义、孤立主义和民族主义情绪高涨，也使得开放市场与全球化不一定会成为自然秩序的一部分。

保持开放态度 在传统市场之外寻找新发展契机

她鼓励新加坡人对寻找新契机与合作伙伴保持开放的态度，尤其是中亚、拉丁美洲、中东、南亚以及非洲这些具有活力且发展迅速的地区。“在已经巩固的传统市场之外，我们要继续扩大业务范围，减少对任何单一市场或地区的依赖，并利用新建立的关系来确保我国的经济继续繁荣和可持续。”

大约800名政治职务者、高级政府官员、外交使节团和智库成员、高等学府学生和外交官，出席了在宏茂桥工艺教育学院中区学院举行的拉惹勒南讲座。哈莉玛总统是这个系列讲座的首名女性主讲人，也是第二位发表演讲的在位总统。

曾受邀发表演讲的政要包括前总统纳丹和陈庆炎博士、建国总理李光耀、荣誉国务资政吴作栋、总理李显龙等。