本地接下来几个月预计更炎热 新框架助国人应对高温天气

本地的天气预计在接下来几个月会更炎热，政府将推出一套指导框架，帮助人们更好地应对高温天气。

由永续发展与环境部制定的热应激（heat stress）咨询框架，将列明人们如何根据天气预测，规划活动、采取必要防护措施，以及决定在户外活动时的合适穿着。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（6月9日）在新加坡国际事务学会举办的第10届“可持续世界资源新加坡对话会”发表主旨演讲时透露，当局会在接下来几周公布这个框架的详情。

世界气象组织日前预测，未来五年内，至少有一年会创下有记录以来最高温的可能性为98%。新加坡气象署上个月也说，今年出现厄尔尼诺现象的概率达七八成，这个天气现象可能导致更干燥和炎热的天气。

根据美国国家海洋和大气管理局气候预测中心星期四发布的报告，厄尔尼诺现象已经出现，并可能在今年稍迟带来极端天气。

傅海燕说，高温天气将影响粮食生产，电力和水源短缺的问题也会更频繁，以致扰乱社会和经济活动。气温升高也可能造成更多因热损伤出现的伤亡事件。为此，政府将落实热应激指导框架，帮助新加坡人更好地确保自身安全。

谈及如何应对气候变化带来的挑战，傅海燕说，我国会继续展开研究，获取处理气候问题的知识和方法。例如，在粮食生产方面，我国的目标是在2030年让本地生产的农产品能满足国人三成的营养需求。

和区域伙伴合作推动绿色转型

“我们会通过采用可适应不同气候条件的种子品种、落实可节约资源的循环城市农业概念、生物安全和疾病管理，以及新型的食品测试和条例等科技，重新思考和重塑新加坡的粮食生产。”

其次，推动绿色转型也需全球和区域伙伴的合作。傅海燕认为，绿色和过渡融资领域可从合作中受益。“我们必须做得更多，降低资金流动的障碍，以便促进这方面的投资，其中一个方法是协调我们的绿色分类目录（green taxonomies）。”

例如，新加坡金融管理局就与区域伙伴合作制定《亚细安可持续金融分类目录》，以促进六个重点领域，包括农业和林业的可持续和转型项目。

傅海燕说：“为了开展有意义、持久和有影响力的合作，我们须要在所有利益相关者之间建立信任和信心，更好地理解和考虑不同的国情和视角，以及不同社会阶层的观点。只有这样，我们才可达成能有效解决全球公域（global commons）问题的全球和区域协定。”

作为《亚细安跨国界烟雾污染协定》的主席，新加坡也同亚细安各国合作，制定新的亚细安泥炭地管理系统和亚细安投资框架等。傅海燕说：“这将有助于指导本区域制定战略和建立伙伴关系，也表明我们实现‘无烟霾亚细安’愿景的决心。”

她也强调，我国会在各个方面与印度尼西亚密切合作，防止本区域发生火灾，并随时在必要时提供技术方面的支援。

印尼环境与林业部副部长阿鲁（Alue Dohong）也受邀参加对话会。他分享印尼如何应对气候变化和遏制森林砍伐时说，通过增加种植活动、控制森林和土地火灾、限制相关许可证的发放，以及加强执法，印尼的森林砍伐率持续减少。

阿鲁说，从2020年至2021年，印尼的森林砍伐率是过去20年来最低的，流失的森林面积约11万3500公顷。2021年至2022年，流失的森林面积减少至10万4000公顷。