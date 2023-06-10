娃娃机“抓榴梿” 男子15分钟抓5个

试手气抓榴梿！夜市业者推出“抓榴梿机”，有爱好者每天报到，练得一手好“抓功”，不到15分钟就抓获5个榴梿。

位于大巴窑中心的夜市，近期摆出三台抓娃娃机，但有别于里面放娃娃或礼品，这三台机器里面各放了10多个榴梿，让公众跃跃欲试。

其中娃娃机爱好者宁先生（45岁，自雇人士）说，他之前在网上视频，看过台湾推出榴梿娃娃机，便向夜市业者新天地（PlayUnited）提议。

为抓榴梿 天天从兀兰前来

得知夜市设置榴梿娃娃机后，他第一时间就来尝试，不惜从兀兰住家前来大巴窑。宁先生透露，他每天至少可在娃娃机花上两三个小时，有时会带着一家大小来玩。

“我八岁就开始玩娃娃机，可以算是一个兴趣，自从这里有了榴梿娃娃机，我天天都来。”

他说，榴梿娃娃机的难度跟普通娃娃机类似，不会因为重量而变得困难，主要技巧在于“甩爪”，让榴梿一步步靠近出口。

记者星期五（6月9日）就目睹宁先生在短短15分钟内成功抓到5个榴梿。他说，这家夜市的娃娃机比较人性化，爪子更坚固，不会发生爪子太松，抓不到物品的情况。

据观察，夜市设有3台榴梿娃娃机，榴梿品种包括D13、101等，娃娃机也贴告示，通知玩家抓了榴梿后不能更换。

娃娃机负责人罗天祥（39岁）说，他们自6月2日在大巴窑中心设置榴梿娃娃机，吸引不少公众来玩，但他们只营业到明天（11日），之后会搬到淡滨尼。

完整报道，请翻阅2023年6月10日的《新明日报》。