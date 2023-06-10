新报业媒体应用Awedio获颁新加坡广播播客优秀奖

新报业媒体的免费数码音频串流应用Awedio在2023年Asia-Pacific Broadcasting+ Awards颁奖礼上，获颁新加坡广播播客优秀奖。

由Triton Digital提供技术的Awedio应用是在6月8日举行的颁奖礼上获奖，肯定了新报业媒体在新加坡广播播客领域的杰出表现。 新报业媒体快速且创意地使用音频串流和播客技术，使公司能在最少的干预下将旗下五个广播电台的每日广播内容重新用于播客。

新报业媒体也使用这项技术在《联合早报》《海峡时报》《每日新闻》（Berita Harian） 和《商业时报》新闻网站动态插入广告和交叉推广播客，在三年里将播客下载量增加两倍。

新报业媒体自2016年推出首个广播播客以来，制作了一系列包括《Land Before Bedtime》《Ready Set Go!》《True Crimes of Asia》以及《Book Monsters》等广受欢迎的播客。

新报业媒体娱乐及时尚媒体总编辑刘意庆说：“播客和其他点播数码音频内容的流行是一种趋势，也可以使传统广播电台受益。这个奖项证明我们团队的辛勤和奉献，他们为新报业媒体奠定了基础，从广播和新闻刊物的网络中提取一系列高质量的播客内容。”

由《亚洲商业评论》（Asia Business Review）主办的Asia-Pacific Broadcasting+ Awards常年颁奖礼，旨在表彰亚太区杰出的广播业者。