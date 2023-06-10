从瑜伽姿势认识本土海洋生物

像寄居蟹一样静静伏蛰，像鲨鱼一样缓缓游动，这些动物的生活姿态成了人类做瑜伽时模仿的形态。人们还可以在调养身心的过程中，学习有关海洋动物与生态环境的知识。

6月8日是世界海洋日，新加坡国立大学热带海洋科学研究所（Tropical Marine Science Institute，简称TMSI）配合这个纪念日推出“与TMSI一起海洋瑜伽冒险”系列体验活动，旨在提升新加坡人对本土海洋生物的认识。参与者在体验灵感来自海洋生物的瑜伽姿势时，也通过图片了解它们的模样，并学习在野外与动物和谐相处的技巧。

例如，寄居蟹一生生活在多个贝壳里，所以人们捡贝壳时要小心；海葵非常脆弱，当遇到时不要触碰它们。在本地，海洋动物所处沿海栖息地的类型各有不同；例如，拉柏多自然保护区的岩石海岸与白沙公园的红树林，在这些地方偶遇野生动物时，应待在远处观赏。这些知识不仅有趣，也可使人的眼界更开阔，并可增强如何与自然共存的意识。

永续与环境发展部长、裕华区议员傅海燕于6月10日（星期六）在裕华民众俱乐部，为这个活动主持推介仪式。她说，国大通过瑜伽把保护环境的重要信息传达给儿童与家庭，希望更多团体继续努力，把可持续发展的理念带给不同的群体，让全新加坡共同迈向永续发展大道。

瑜伽爱好者高凯惠（35岁，护士）带着四岁的女儿凯乐同来，共度亲子时光。她说，这次的体验跟以前的都不一样。“我在做各种瑜伽姿势的过程中，学到了关于海洋生物的新知识，相比于自己做运动，和女儿一起学习让我对这些小知识的印象更深刻。”

这项活动得到新加坡生态基金的支持，另外三场将在6月11日至24日，分别于凤山、义顺东以及裕泉民众俱乐部进行。