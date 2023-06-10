第四代部长形容尚达曼是“好榜样和导师”

第四代部长相继在脸书发文，感谢国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼多年来作为他们的“好榜样和导师”所提供的建议和指导。

尚达曼星期四（6月8日）宣布竞选总统，作为第四代领军人的副总理兼财政部长黄循财隔天晚上在脸书发文，感谢尚达曼在政府内所做的许多重大贡献。

他说，初识尚达曼是在对方2001年从政后不久。时任贸工部兼教育部高级政务部长尚达曼当时是经济检讨委员会成员，领导检讨经济政策的附属委员会，任务包括检讨税务，黄循财则为这项工作提供秘书支援（secretarial support）。

黄循财2011年步入政坛后，有更多机会与尚达曼互动。黄循财说：“我从他的忠告和指导中获益匪浅，尤其是我在教育部和财政部出任新的政治职务时。”

A big thank you to SM Tharman for his many significant contributions in government. I first got to know him shortly... Posted by Lawrence Wong on Friday, June 9, 2023

黄循财也有机会在新加坡政府投资公司（GIC）和新加坡金融管理局的董事会与尚达曼共事。黄循财说，他向来享受同尚达曼讨论政策事务，也非常重视他的见解和建议。他祝愿尚达曼在踏上为国为民服务的新旅程之际，能够一切顺利。

国家发展部长李智陞同天晚上也在脸书发文说，他2011年出任裕廊集选区后座议员时，很幸运地有好榜样和导师，引导他服务居民和社区，其中一人便是尚达曼。

曾是裕廊集选区议员的李智陞（左）在脸书发文感谢尚达曼（中），并附上两人2019年8月在裕泉区国庆日嘉年华的合照。（取自李智陞脸书）

他说，尚达曼会花很多时间在基层会见居民和社区利益相关者，聆听反馈，以及在接见选民活动上协助解决居民的问题等。

李智陞说，他之后在各政府部门服务，也有幸能向尚达曼提出自己的一些点子，听取他富有智慧的建议与意见，社区联系站（ComLink）就是其中一例。

李智陞说：“我们深入讨论了我们需要做些什么，以便更好地协调对弱势家庭的扶持措施，这些家庭的需求往往横跨多个领域，如住屋、财务方面的挑战、医疗、就业、家庭问题等。”