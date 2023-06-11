黄循财：我国须有强大武装部队 来捍卫利益增加话语权

越战结束近50年来，亚洲局势相对和平稳定，但以欧洲的情况看来，亚洲爆发战争不是不可能的事。在这个越发危险和动荡的年代，须有一支强有力的武装部队来提升我国在国际舞台上的话语权，并且坚定地捍卫国家利益。

今年第二个见习军官结业典礼星期六（6月10日）举行。本次的检阅官、副总理兼财政部长黄循财致辞时以当前的国际局势，提醒见习军官维持武装部队强大的必要性。

“我们正进入一个各国较少考虑互利、更多考虑自身国家安全的世界。我们因此须做好准备，应对更多可能严重扰乱全球和本区域，必然也包括新加坡的冲击。”

我国会通过外交和国防，双管齐下维护国家利益。

黄循财说，我国会继续建立广泛的朋友圈，推进彼此的共同利益，并且加强与所有大国的伙伴关系，让它们继续参与本区域事务。但与此同时，也不能就这样被动地坐着，希望最好的结果会出现，万一等到的是威胁就太迟了。

“我们的安全，须要有一支强大且可靠的武装部队来维护。它能在国际舞台上增加我国的话语权，让我们可以坚定地维护国家利益，进而确保所有人安全。”

俄乌战争、中美关系陷入低谷，以及台湾问题和南中国海主权争端等闪燃点促使亚洲局势升温，这是全球正面对的地缘政治现实。

黄循财说，这就是为什么我国多年来稳步投资，以提升防卫能力。除了购入更精良的武器和系统，我们也在去年成立了国防数码防卫与情报军部队。

这次结业的370名见习军官中，有269名陆军、50名海军和51名空军。

海军卢亮廷少尉（左）和步兵哈里斯少尉是获得荣誉剑的见习军官。荣誉剑颁发给每个军种中表现最杰出的见习军官，这次共有八名得主。（国防部提供）

这一回有八人荣获荣誉剑，海军部队的卢亮廷少尉（20岁）是唯一的女性。荣誉剑颁给每一个军种中表现最杰出的见习军官。

从一个性格内向、不主动与人交谈的女生，到必须向70多名同袍发号施令，九个月的见习军官训练让卢亮廷成长不少。这期间最让她难忘的，是在见习军官海上训练部署时收到家人的来信。

她接受《联合早报》访问时说，那时候她出海已两三周，睡眠不足，训练也苦。有一天，他们因为纪律问题被教官训了一顿，就在那天，收到父母的来信，她忍不住哭了起来。

“父母的鼓励，提醒我当初为什么选择成为正规军人，其实就是为了保护家人和国家。”

步兵哈里斯少尉（Hariz Irfan Iszeraj ，21岁）也是荣誉剑得主。对他来说，这几个月来最大的收获是学会鼓起勇气，为自己认为正确的事发声。

他说，起初因为担心会破坏与同袍的关系，所以每当看见有人不守规矩，例如偷用手机时，他都默不作声。后来他被委以领导责任，当他提醒大家守纪律时，就有人说他变了，甚至讥讽他“wayang”（马来语，“做戏”之意）。

这虽然让哈里斯难过，但他觉得有必要坚持立场。他笑着说，久而久之，其他人也接受了他是个坚守原则的人，大家仍是朋友。