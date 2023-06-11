尚达曼潜在总统竞选对手 谁是吴振华？

总统选举日期越来越近，一位去年开始积极经营个人网站和社媒平台的本地企业家，最近出现在各家媒体的聚光灯下，被推测可能有意参选。他就是我国驻摩洛哥非常驻大使吴振华。

不过，吴振华至今对是否参选的问题仍是不置可否。星期五（6月9日），他出席外交学院的拉惹勒南讲座，记者刚上前自我介绍，他就以“It’s not convenient”（不方便）回应，之后迅速离开会场。

各种迹象都指向吴振华有意参选总统。那他究竟是谁？

贫寒出身，后来一度掌控七家上市公司

吴振华出生于马来西亚森美兰州的一户贫困家庭，父亲是孤儿，每日上山砍树维生，母亲则一同上山，为砍树工煮饭，家里靠父亲一人的微薄收入过活。吴家共有九个孩子，一个出生四周就夭折，吴振华也有两个姐姐送给别人家抚养。剩下的孩子长大后就先后外出打工，兄弟姐妹当中无一人取得中学之后的学历。

吴振华15岁到新加坡打工，在芽笼的一家制鞋厂工作了七年。1982年，他和孪生弟弟吴振来合作开起了一家小工厂，借助过去几年学会的技术，自己生产骑士靴，幼弟吴振发后来也加入。吴振发2010年接受《联合早报》访问时回忆，两个哥哥一个会做鞋子底台，另一个会设计，自己则会车鞋。他们一天生产30双鞋子，隔天送货拿现钱，然后去买原料，再做30双去卖。

三兄弟后来设立奥斯贸易公司，开始从日本、台湾、香港、中国大陆、泰国及印度尼西亚进口时尚鞋子，1990年再把业务扩展到运动用品，成立奥斯国际公司（Ossia International），很快就在这个行业树立名声，获得意大利、西班牙、美国、英国、法国及日本等国际名牌运动用品和休闲用品的独家代理权和经销权。奥斯国际1996年在新加坡交易所上市。

创立奥斯国际的三位吴氏兄弟：吴振华（左起）、吴振发和吴振来。（档案照片）

包括奥斯国际在内，吴振华一度掌控七家上市公司。这包括在2015年被中信集团（CITIC）收购的废水处理公司联合环境技术（United Envirotech）、运动用品和服装分销公司VGO Corporation、第一控股（Pertama Holdings）、ITG 国际以及电子体育世界（eWorld of Sports.Com）等。澳大利亚家电零售商Harvey Norman在新马业务的合资方，就是吴振华。





吴振华将Harvey Norman引进本地，是这家澳大利亚家电零售商在新马的合资方。（档案照片）

吴振华个人网站称，这七家上市公司的总市值达到31.5 亿新元。不过，目前仍在吴振华掌控中的，只剩下奥斯国际、第一控股与ITG 国际。根据公开资料，奥斯国际远远达不到参选总统的5亿元股东权益门槛。这意味着，除非已经私有化的第一控股或ITG 国际股东权益超过5亿元，吴振华得说服总统选举委员会行使酌情权，裁定他和领导5亿元股东权益的企业负责人具有相同的经验。

斜杠人生

除了是一名经验丰富的企业家，吴振华在个人网站上也突出他的外交事业和慈善事业。

吴振华2017年6月受委出任我国驻摩洛哥非常驻大使，并在2020年9月开始他的第二个任期。2022年在卡塔尔举行的世界杯足球赛，摩洛哥成为首个闯入半决赛的非洲球队，最终获得第四名。吴振华当时也到体育城，与在本地工作生活的摩洛哥人一同观看比赛。

2022年12月，吴振华（中）与在新加坡工作生活的摩洛哥人，一起在新加坡体育城观看世界杯足球赛。（档案照片）

吴振华2015年与续弦太太Lysa一起设立慈善机构Border Mission，最初是帮助喜马拉雅山区与世隔绝的村落改善生活，在冠病疫情期间开始聚焦于帮助捡纸皮维生的年长者，赠送他们仓储用的架子，或者平板推车。Border Mission也和回收商交涉，为这些年长者争取更高的卖价。

吴振华（左）设立的慈善机构Border Mission，冠病疫情期间开始帮助捡纸皮维生的年长者。图为吴振华和义工许伟伦一起整理收集到的纸皮。（档案照片）

吴振华经常亲自参与活动，和年长者打成一片。他2021年3月接受《联合早报》的访问时说：“我们也在教育公众，积极改变人们对这些年长者的称呼，从‘捡纸皮的’到‘城市环保者’，家人也会为他们的工作感到骄傲。尊严对一个人来说很重要，这些老人自食其力，靠自己的双手赚钱，所从事的工作是再循环垃圾，很环保，协助维持一个健康绿色的环境，很值得人们尊重。”

至于Border Mission为什么最早是在喜马拉雅山区行动，吴振华日前接受基督教媒体Salt and Light的访问时解释，人们如果要前往位于海拔2500米以上的乡村得步行十多天，路上非常困难，传教人员很少会到达这些地区。

吴振华已经到过喜马拉雅山区20余次，为当地的村落提供教育、医疗和基础设施提供支援。

吴振华也是新加坡红十字会理事，以及长老会社区服务以及长老会学前服务有限公司的执行董事。

虔诚的基督徒

吴振华是一名虔诚的基督徒。他接受Salt and Light访问时说，自己在芽笼的制鞋厂工作时，附近的教堂的义工，会拿着把吉他到工厂去唱赞美诗。虽然他当时不怎么听得懂英文，但被音乐所吸引，后来也在义工的邀请下到教会去。

吴振华也说，1978年美国福音派牧师葛培理（Billy Graham）到新加坡布道，他听了之后决定成为一名基督徒。

他强调，星期天的礼拜非常重要，所以工厂星期天不开工，他过去40多年也一直在唱诗班唱歌。

喜欢唱歌

吴振华的兴趣是唱歌。他18岁参加教会的合唱团，从音符开始学，后来通过声乐五级考试。不过，后来他因为创业工作忙碌，暂时放下这个爱好，直到10多年前再次拜师学艺。

吴振华热爱歌唱，2010年开始学习古典歌剧演唱，2022年考获音乐荣誉文凭。（档案照片）

吴振华每星期上两次课，一次一个半小时至两小时，是班里年纪最大的学生。

他2010年开始学习古典歌剧演唱，2022年7月参加考试，获得伦敦圣三一学院（Trinity College London）的音乐荣誉文凭。

他日前接受Salt and Light访问时，也录制了一段清唱。

40岁丧偶 续弦夫人不介意他已有三个孩子

吴振华的原配在他40岁那年去世，当时最年幼的孩子才三个月大。后来他遇到续弦夫人Lysa，对方知道吴振华已经有三个孩子，但不介意加入这个家庭。

吴振华接受Salt and Light访问时说，Lysa同意嫁给他是因为吴振华热心传教。“她说：我喜欢你的一件事，是你很有使命感。”