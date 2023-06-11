夫妻咖啡店打架殃及池鱼 隔壁摊贩腿烫伤

夫妻在咖啡店摊位吵架，甚至大打出手，隔壁卖面摊贩无辜遭殃，大腿被热汤烫伤。警方事后到场调查，涉事丈夫被捕。

这起闹剧发生在星期六（6月10日）傍晚6时半，地点是芽笼21A巷的一间咖啡店。

有读者通知《新明日报》，称他目睹一名身穿浅蓝色衣的男子与一名白衣女子互相谩骂，甚至大打出手。事后，蓝衣男还挑衅另一名摊贩，并且破口大骂。

记者事后到事发地点，摊位已打烊。隔壁受影响的面摊摊贩林先生（48岁）告诉记者，蓝衣男和白衣女是夫妻，妻子在咖啡店卖粿汁，丈夫一般在傍晚时分会到咖啡店。他说，夫妻俩当时在争吵，丈夫想找人借手机，之后不知何故开口骂人。

“那个太太叫我们不要借他丈夫手机，我也不想介入他们的事，不过对方（丈夫）每次来这里都吵架。我不借他手机，他就乱骂人，还恐吓说要放火。”

期间，涉事的丈夫还将摆在摊位前的托盘推倒，结果砸中正在烹调的锅具，导致热汤洒落，烫伤了林先生的大腿。

45岁男子被捕

警方受询时证实接获一起打架纠纷的通报，一名45岁男子在鲁莽行事伤人下被捕。一名48岁男子受轻伤，但拒绝送医。案件仍在调查中。

咖啡店售卖饮料的员工透露，该对夫妻不时在店内吵架，大家已见怪不怪，平常也没有殃及他人。

完整报道，请翻阅2023年6月11日的《新明日报》。