经济餐咖啡店 现已增至46家

建屋发展局5月推出的经济餐网站涵盖的咖啡店至今增至46家，而目前已吸引超过10万的独立访客量，国家环境局透露正在考虑加入。

建屋局和政府科技局在5月19日推出搜索经济餐饮网站，方便公众寻找住家附近提供经济餐选项的咖啡店。

《新明日报》报道，网站显示，所有经济餐的价格介于2元4角至3元5角之间，经济饮料则介于5角至1元2角之间。

建屋局受询时说，网站推出至今已获超过10万次独立访客量，当局接下来将在住宅区的数码显示屏上投放广告，更新最新资讯。

网站目前涵盖了46家咖啡店。建屋局预计在今年底增至约130家咖啡店，到2026年扩展至全岛所有374家建屋局咖啡店。网站上月推出时涵盖约40家咖啡店。

此外，当局也在和非建屋局咖啡店的运营商和其他机构接洽，以在全岛更多饮食场所提供更多经济餐饮选项，增加网站列表。

环境局受询时说，当局及指定运营商目前负责管理小贩中心的6000多个熟食摊位的租约，当局正在考虑加入经济餐网站。

环境局说，当局不会规范小贩中心所售熟食的价格，但目前会为小贩提供有利于定下可负担餐饮价格的环境。

现有小贩中心的摊位是通过不设最低出价的开放投标出租，即使最高标价低于评估市价租金，也仍由价高者得。

针对企业运营的新小贩中心，当局会要求他们在投标提案中提出会如何确保提供可负担的餐点。

完整报道，请翻阅2023年6月11日的《新明日报》。