尚达曼：有竞选很重要 希望总统选举出现对手

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼希望本届总统选举能出现对手,他表示对他而言,有竞选是很重要的。

尚达曼于星期四(6月8日)宣布参加总统选举后,专家学者纷纷预测尚达曼会在没有对手的情况下,自动当选。

针对这点,他星期天(11日)在ActiveSG裕廊镇运动村开幕仪式上接受媒体采访时说:“我一直都希望有竞选……对我来说有竞选很重要。我宁可通过竞选胜出或败下。我的处理方式是不回避竞争,向来都是这样。这是我证明自己的方式。”

未着手设竞选团队 目前不处“竞选模式”

对于如何看待其他潜在候选人,以及如果没有竞选,对新加坡政治会有什么影响等问题,尚达曼并没有多谈。他在约10分钟的访问中数次强调,他目前不处于“竞选模式”,也还没开始设立竞选团队。

接下来一个月,尚达曼会把注意力集中在他目前仍担任的政府和国际职务工作上,在那之后才做竞选相关的部署。

除了内阁职务,尚达曼目前也担任金融管理局主席、新加坡政府投资公司副主席、经济发展局国际咨询委员会主席等职务。在国际舞台上,他担任二十国集团全球金融治理专家团(G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance)主席和30人小组(Group of Thirty)受托委员会主席等职务。

他说:“如果成功当选总统,只要符合新加坡利益,我会继续参与这些小组。”

若当总统会是个裁判 与政府不会是同队

尚达曼上周宣布参选时,以擅长打后防的多个位置,不喜欢当“中锋”负责攻门,来形容自己在团队里的角色。星期天再次谈到这个比喻时,他补充:“一旦成为总统,我和政府不会是同个团队。”

“如果说担任什么角色,我会是个裁判。”

星期天主持体育村开幕式后,也是裕廊集选区领军部长的尚达曼走访这个新设施。参观过程中,他每到一个站点,就有居民自发上前和他合影。居民言语间尽是不舍,一些居民对尚达曼说:“我们很难过,但也为你感到骄傲。”

另一些居民则祝福他“一切顺利”。

担任裕廊集选区议员长达22年的尚达曼受访时说,自从宣布参加总统选举后,居民的反映普遍夹杂伤感之情和对他的祝福。尚达曼也感到难过,但他说其他裕廊集选区议员会妥善照料区内事务,强调“裕廊会好好的”。

占地4.5公顷的ActiveSG裕廊镇运动村坐落在裕廊体育场位于国际路和第4振美路交界处的原址,设有曲棍球、足球等运动设施。

谈到体育村时,尚达曼说,原有的体育场逐渐老旧,因此基层与政府探讨把地段发展成休闲设施。发展过程也把不同年龄层的体育活动需求和年轻家庭的活动需求纳入考量。

“这是社区和政府合作的好例子,取得了很好的成果。”