【活动】金门会馆6月17日（星期六）下午2时，在会馆举办“金门土地问题”专题讲座，王彩旋主讲。电话：86068001



南洋理工大学孔子学院6月18日（星期天）下午2时，在国家图书馆16楼观景阁举办“自然与意趣：探究‘韵’的审美精神”讲座。从字义的角度，结合历代书论、画论，以及乐论的相关论述，探究“韵”的审美精神，讨论“韵”的当代价值。邱克恩博士主讲。入场免费。公众可于讲座当天现场报名。



新加坡管理学院企业管理文凭毕业生协会6月18日（星期天）下午3时，在慈济人文青年中心举办法律讲座“不出国门解决中国法律纠纷”。陈海峰律师、萧锦耀律师，以及豆先生（Mr Bean）创始人卢裕波主讲。报名电话：90302285



永春会馆6月18日（星期天）下午6时，在会馆4楼礼堂举行端午节庆祝活动。欢迎会员踊跃报名。电话：62222610



安溪会馆6月24日（星期六）晚上7时，在会所举行端午节联欢晚会。欢迎会员偕家属踊跃出席。电话：62235915



新加坡潮州八邑会馆潮女组6月28日（星期三）晚上7时30分举办线上理财讲座“精通财务蓝图”。学习如何精通财务规划，避免过度购买保险或投资，确保拥有一个健康的财务蓝图。报名网址：https://shorturl.at/suIS4。电话：67382691