七站只开放一个月台首日 乘客不换乘仍选搭环线

受施工工程影响，环线七个地铁站只开放一个月台的第一天，列车间隔时间延长，但不少公众仍选择较熟悉的线路继续乘搭环线地铁。

从星期天（6月11日）至下个月20日期间，地铁环线多美歌、百胜、滨海中心、宝门廊、尼诰大道、滨海湾和海湾舫七个地铁站的服务将受维修工程影响，每天晚上9时后仅开放一个月台，乘客的车程可能增加多达30分钟。港湾站到体育场站的地铁服务则照常运行。

据《联合早报》记者观察，星期天晚上，受影响的七个地铁站保留开往滨海湾和多美歌方向的月台服务，关闭反方向月台，双向列车都通过同一个月台交替提供服务。

据观察，七个受影响的地铁站内都设有明显的告示和换乘建议，当局也在宝门廊、海湾舫等人潮较多的转换站月台部署超过10名工作人员，疏散人潮，并为乘客提供换乘建议。

开往体育馆、多美歌和滨海湾三个方向的列车，都经停宝门廊地铁站，因此在晚上9时至9时30分时，月台聚集较多人候车。

地铁门间设告示牌提醒乘客地铁行驶方向

除电子显示屏外，每两个地铁门间都设有告示牌，由地铁工作人员人工更换，提醒乘客下一趟地铁服务的行驶方向。

张景蕊（60岁，自雇人士）原本到宝门廊地铁站，计划搭环线前往巴耶利峇。在工作人员的建议下，改乘滨海市区线列车至武吉士，再换乘东西线前往目的地。她说：“我不知道这个月台关了，刚好前面问路的夫妻也去巴耶利峇，我可以和他们一起。”

宝门廊和海湾舫都是转换站，一些乘客在工作人员建议下，改乘滨海市区线前往目的地，但仍有不少公众选择花更长时间等候较熟悉的环线地铁服务。

根据地铁站的换程建议，从宝门廊搭乘滨海市区线列车到小印度换乘东北线列车，到达实龙岗用时约26分钟。在宝门廊等候环线地铁到实龙岗则需约43分钟。

卢约翰（54岁，市场营销）和妻子吃完晚饭后，打算从宝门廊乘环线回家。他说：“换乘很麻烦，要走比较多路。我们吃饱了，不赶时间，可以等。”

地铁环线位于宝门廊和尼诰大道站之间的隧道出现地压上升情况，陆路交通管理局为安全起见，将进行预防维修。除本月16日至18日、24日、28日和29日，以及7月1日、2日、7日、8日和14日至16日之外，从星期天（11日）至下个月20日期间，开展预防维修和加固工程，以确保隧道的长期安全。