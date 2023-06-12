网购1元点心 妇痛失逾2万元

又有一名妇女网购点心坠入钓鱼骗局，为买1元点心，2万多元被转走。

《新明日报》日前报道，一名妇女欲网购点心时，被诱下载应用后，银行资料被骗子获取，所幸丈夫及时发现，才未丢失任何钱。

这次又有读者坠入同样骗局，李女士（52岁，公司经理）向《新明日报》申诉，她6月1日在脸书上发现一家“开心点心”的广告，一包蒸排骨、一包糯米鸡、一包水饺，每份只卖1元。

由于价格很便宜，她便通过脸书联系“卖家”，在脸书点击链接后，直接被转到了WhatsApp软件与对方直接联系。

“我告诉他我想买点心，对方便给了我许多广告图片，上面都是他们卖的食物。我下单后，他们给我一个链接，让我下载应用下单。”

李女士随后按照指示，下载了名为“1stMallv6.0”的应用后便输入了个人资料。

“下载应用后还有很多复杂的程序，我就跟对方说不想继续了，没想到手机突然出现故障。手机突然发烫，屏幕也变黑，我女儿就让我赶快关机重启。”

李女士找不到原本的脸书账号，但是发现另一个相似的账号。（受访者提供）

她透露，一家人第二天要去马来西亚，在过关卡检查电邮时，发现前一晚11时左右收到了好几封银行电邮，其中一封显示账号的每日限额从3000元提高到7万元。

“然后其他几封电邮显示已有三笔分别为4986元，8945元以及9989元，总共2万3921元的转账记录。”

她察觉不妙后，立即打电话通知银行冻结所有账户，然而为时已晚，钱已被转，她随后听从银行的建议报警。

警方受询时证实报案，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年6月12日的《新明日报》。