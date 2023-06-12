来新受训 瑞士男子非礼夜店女职员罚款4000元

到新加坡接受培训的一名瑞士已婚男子在夜店非礼陌生女子，被保安质问时企图逃跑，警方及时赶到将他逮捕。

被告是现年40岁的拉蒙·塔博阿达·苏萨·内托（Ramon Taboada Souza Neto），他面对一项非礼控状，星期一（6月12日）在国家法院认罪，被判罚款4000元。

为保护受害者，法官谕令媒体，不可报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，被告于2023年3月27日抵达新加坡接受两周的培训。4月1日凌晨3时23分左右，被告在一家夜店里非礼一名39岁女性。受害者在夜店工作，与被告并不认识。

调查显示，案发时受害者弯腰擦桌，被告未经对方同意，却用手拍打她屁股，夜店电眼拍下一切。受害人随即告知夜店保安，自己遭被告非礼。

保安质问被告时，他企图离开夜店。保安及时把被告扣留，警方不久后赶抵现场。

案发大约14个小时后的下午5时40分左右，被告接受血检，结果显示他的血夜里无酒精。

控方指出，被告被保安质问时欲逃离，希望法官下判时将这种罪加一等的行为考虑在内。

被告代表律师求情时称，被告案发前喝了不少酒才会犯错，血检之所以没测出体内的酒精，或许是过了10多个小时酒精已被排解。

律师说，被告原本只打算在新加坡待两周，如今却因为犯错而留了70天左右，他在这期间一直担心家人是否安好，这对他来说已是一种惩罚。

律师透露，被告已婚，育有三名孩子，他的妻子也即将生产，希望能尽快接受制裁，及早回家陪伴妻子。