马会提供过渡性援助 已通知马主和练马师

克兰芝马场关闭消息宣布一周来，新加坡赛马公会已通知马主和练马师当局的过渡性援助，也正和练马师商讨他们所需的额外协助，并会将所知问题提呈给政府，以寻求解决方案。

政府上星期一（6月5日）宣布在2027年3月收回占地120公顷的克兰芝马场，赛马公会属下350名员工将获得遣散配套和再就业支援，不过，练马师所雇用的马房员工和本地骑师会否获得援助则还没有定案。

近日，不少练马师发声，认为当局没有考虑到他们的处境。上星期五（9日），新加坡练马师协会和赛马公会首次对话，但双方未达成任何共识。

赛马公会发言人星期一（12日）回复《联合早报》询问时说，公会对受影响的训练师和他们的员工表示同情，并形容他们为本地赛马业背后的骨干，让马场能够举办引以为傲的世界级赛事。

“我们了解到为练马师员工提供协助的必要，这个群体和他们所照顾的马匹的福祉对我们至关重要。我们一直并将继续与政府合作寻找解决方案。”

发言人也说，当局在过去一个星期已通知马主和练马师，将在马匹照料和马匹出口方面提供的过渡性援助。当局也正和练马师商讨，他们所需要的额外协助，“我们会将这些问题提呈给政府，看看能如何最好的协助他们”。

发言人最后重申，赛马公会将继续与利益相关者合作，包括马主和练马师，确保一切顺利进行。

另一方面，练马师协会会长克莱门斯（Michael Clements，57岁）告诉《联合早报》，练马师们星期三（14日）将和本地以及海外马主举行会议，以更好的了解马主们的感受，以及他们面对的问题等。

克莱门斯预计会有40到50名练马师和马主出席会议，“这是练马师们第一次和马主们进行的一个正式会面，以更好的了解到马主们的疑问和担忧”。