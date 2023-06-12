咖啡店醉酒闹事还亮刀 64岁男子判监六周

64岁男子在咖啡店醉酒吵闹，邻桌劝他回家，男子竟朝对方爆粗口，还掏出一把折叠刀，两人随即爆发肢体冲突，旁人见状上前帮忙才阻止事态恶化。

被告陈国铭（64岁）面对一项刑事恐吓的控状，星期一（6月12日）在庭上认罪，判坐牢六周。

这起事件发生在2022年3月17日晚上，地点在义顺72街第747座咖啡店。被告当时在咖啡店喝酒，受害者和女朋友，以及另一名朋友则坐在另一桌。

当天晚上7时许，已经喝醉的被告开始吵闹，受害者于是劝被告回家，但被告不听。受害者见状便带着女朋友准备离开，两人走出咖啡店时，被告突然对着他爆粗口。

受害者因此被激怒，转身再度叫被告回家。被告随即从口袋拿出一把全长约15公分的折叠刀，走向受害者，并威胁要伤害他。

在一旁的一名食客看见被告亮刀，连忙大喊“他有刀！”，跟着拿了一张椅子上前想要阻止被告。受害者看到被告走来，伸手尝试夺走刀子，结果手掌被割伤。

食客见状，连忙用椅子将两人分开，其他人也纷纷上前帮忙，最终合力夺走被告的刀，阻止他伤人。

警察在不久后抵达现场，逮捕被告。受害者的左手掌事后留下约三公分长的伤口，隔天到诊所包扎，一个多月后还因伤口感染拿了五天病假。

控方指出，被告扰乱公共安宁，几名公众为阻止被告伤人，从被告手中把刀夺走。在过程中，被告并未把刀放下，公众很可能因此受伤。

另外，被告朝受害者爆粗口，并且拿刀接近受害者，是引发冲突的一方。因此，控方请求法官判被告坐牢两至三个月。

法官最终判被告入狱六周。