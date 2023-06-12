第五届微电影大赛开放报名 征集呈现“新加坡狂想曲”作品

第五届微电影大赛正式开放报名，本届比赛以“我的新加坡狂想曲”为主题，公开征集讲述新加坡故事的微电影作品。

本届赛事分为公开组和学生组两个组别。学生组面向本地所有13岁及以上的全职在籍学生，公开组则开放给新加坡公民、永久居民及长住本地者。

评审将按主题表达、创意呈现、叙事架构和作品品质评选出两个组别的金银铜奖。此外，比赛还设有最佳导演奖、最佳演员奖、最佳创意奖、网络人气奖等奖项，总奖金近3万元。

第五届微电影大赛即日起开放报名至2023年10月22日，成功报名的参赛者可在10月23日至明年2月19日期间提交参赛作品。

本届微电影大赛组委会联合主席、宗乡总会青年委员会主任周兆呈博士受访时说，大赛主题中的“狂想曲”三个字不应只局限于音乐层面，而是要呈现出后疫情时代人们对生活、对未来的思考。

也是新加坡华族文化中心董事的周兆呈说：“我们希望看到充满想象力、内容丰富多元，且具有创新精神的艺术创作，通过镜头来表达对于未来的憧憬与期望，展示对新加坡的多重想象、多元视角、多向思考。”

主办方也将在今年7月8日、8月5日和9月23日举办三场工作坊，其中一场为中文，两场为英文，为有意参赛并参与影视创作的公众提供免费培训。

为了鼓励并帮助有意参赛的公众了解并拍摄微电影，主办方邀请了本地网红兼导演、制片人李安（Annette Lee）在7月与公众分享内容创作和电影技巧。10月则有新加坡知识产权局法律顾问长夏佳萍分享知识产权的知识，以及上届大赛获奖者、电影人邓宝翠分享影视制作的心得。

微电影大赛创办于2014年，由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心及《联合早报》共同举办。前几届比赛分别以“我的新加坡故事”、“我的新加坡未来”、“我的新加坡派”和“我的新加坡新常态”为主题，收到超过350份参赛作品。

有意报名参赛、提交作品或参与分享会和工作坊的公众，可通过网页microfilm.zaobao.com/2023/了解更多详情。