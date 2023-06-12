第五届微电影大赛开放报名 征集呈现“新加坡狂想曲”作品

安诗一

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发布 / 2023年6月12日 9:19 PM
第五届微电影大赛正式开放报名，《联合早报》总编辑吴新迪（前排左起）、微电影大赛联合主席周兆呈博士和新加坡华族文化中心总裁刘思伟在媒体发布会上共同宣布比赛主题和参赛详情。（特约余维权摄）
第五届微电影大赛正式开放报名，《联合早报》总编辑吴新迪（前排左起）、微电影大赛联合主席周兆呈博士和新加坡华族文化中心总裁刘思伟在媒体发布会上共同宣布比赛主题和参赛详情。（特约余维权摄）

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第五届微电影大赛正式开放报名，本届比赛以“我的新加坡狂想曲”为主题，公开征集讲述新加坡故事的微电影作品。

本届赛事分为公开组和学生组两个组别。学生组面向本地所有13岁及以上的全职在籍学生，公开组则开放给新加坡公民、永久居民及长住本地者。

评审将按主题表达、创意呈现、叙事架构和作品品质评选出两个组别的金银铜奖。此外，比赛还设有最佳导演奖、最佳演员奖、最佳创意奖、网络人气奖等奖项，总奖金近3万元。

第五届微电影大赛即日起开放报名至2023年10月22日，成功报名的参赛者可在10月23日至明年2月19日期间提交参赛作品。

本届微电影大赛组委会联合主席、宗乡总会青年委员会主任周兆呈博士受访时说，大赛主题中的“狂想曲”三个字不应只局限于音乐层面，而是要呈现出后疫情时代人们对生活、对未来的思考。

也是新加坡华族文化中心董事的周兆呈说：“我们希望看到充满想象力、内容丰富多元，且具有创新精神的艺术创作，通过镜头来表达对于未来的憧憬与期望，展示对新加坡的多重想象、多元视角、多向思考。”

主办方也将在今年7月8日、8月5日和9月23日举办三场工作坊，其中一场为中文，两场为英文，为有意参赛并参与影视创作的公众提供免费培训。

为了鼓励并帮助有意参赛的公众了解并拍摄微电影，主办方邀请了本地网红兼导演、制片人李安（Annette Lee）在7月与公众分享内容创作和电影技巧。10月则有新加坡知识产权局法律顾问长夏佳萍分享知识产权的知识，以及上届大赛获奖者、电影人邓宝翠分享影视制作的心得。

微电影大赛创办于2014年，由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心及《联合早报》共同举办。前几届比赛分别以“我的新加坡故事”、“我的新加坡未来”、“我的新加坡派”和“我的新加坡新常态”为主题，收到超过350份参赛作品。

有意报名参赛、提交作品或参与分享会和工作坊的公众，可通过网页microfilm.zaobao.com/2023/了解更多详情。

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