公民社会组织受邀提名人选,接任亚细安维护妇幼权利委员会负责女权的新加坡代表。

社会及家庭发展部星期一(6月12日)发布文告,邀请公民社会组织(Civil Society Organisations,简称CSO)提名合适人选担任亚细安维护妇幼权利委员会(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children,简称ACWC),负责女性权利的新加坡政府代表。任期为2023年10月至2026年10月。

文告指出,负责女权的现任新加坡代表陈倩泠,任期将于2023年10月6日结束。她在三个任期中表现出色,也为ACWC的发展做出了巨大的贡献。她的看法深受尊重,多年来为ACWC所进行的工作提供的见解和贡献也受到委员会成员重视。