总统选举程序启动 企业家吴振华宣布参选

我国下一届总统选举的选举程序星期二（6月13日）启动，潜在参选人也陆续浮上台面，本地企业家吴振华如外界推测正式宣布参选，让选举热度逐渐上升。

选举局星期一（12日）中午发文告宣布，有意参选者，可从即日起向选举局申请合格证明，并提交族群声明。吴振华在同日下午4时许发新闻稿表达参选意愿，成为国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后，第二名有意争取接替哈莉玛总统的参选人。

已表明不寻求连任的哈莉玛将于9月13日任满。根据总统选举法令，在任总统的任期结束前三个月起，有意参选者可开始申请候选人合格证书（Certificate of Eligibility）。参选人资格将由公共服务委员会主席李子扬领导的六人总统选举委员会审核。

尽管来届总统选举是公开选举，所有种族都可参选，有意参选者仍须提交族群声明（Community Declaration），由公共服务委员会成员爱德华·迪西瓦（Edward D’Silva）领导的族群委员会（Community Committee）审核族群身份。选举局解释，这么做是为了确定何时该举行只保留给指定族群参选的总统选举。

族群委员会由华族、马来族，以及印族与其他少数族群三个小组委员会组成，分别由中华总商会名誉会长张松声、新加坡回教理事会主席萨阿特·阿都拉曼，以及新加坡国立大学副教授加纳巴迪（Narayanan Ganapathy）领导。

根据宪法，如果连续五届的总统选举，即30年内某个族群代表没有当选总统，第六届选举只保留给这一族群竞选。2017年举行的上届选举，是我国首次保留给指定族群（马来族）的总统选举。

选举局呼吁有意参选者从选举局网站下载表格，他们也可到选举局领取表格。参选人最迟必须在选举令状颁布后的五天内，到选举局提交候选人合格证书申请和族群声明。申请结果和族群声明审核结果会在提名日前公布。

观察人士：投票日或是9月9日

选举局早前回复《联合早报》询问时说，来届总统选举可在星期二之后，或现任总统任期结束后的不久举行，但确切日期由总理决定。

李显龙总理已于本月1日指示选举注册官，在下个月31日或之前完成修订选民册。2017年，李总理也在同日要求修订选民册，并于8月28日颁布选举令状。当年的提名日定为9月13日，投票日在9月23日。身为唯一合格候选人，哈莉玛当年在提名日自动当选第八任总统。

本地政治观察人士推测，今年总统选举投票日可能是9月9日，因为这个日期既可避开国庆庆典及国庆群众大会，也能错开9月学校假期和F1新加坡大奖赛。新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时说：“国庆庆祝活动到时已大致结束，当选人也能在哈莉玛总统于9月13日卸任后立即宣誓就职，无缝接轨。”

至于投票最迟必须在什么时候举行，我国宪法规定，如果现任总统任期结束前仍未能选出新总统，就必须委任代总统，直到新总统就任；主管公共服务的部长陈振声在2017年曾说，代总统任期不应超过一个月。选举局重申：“我们无法进一步评论总统选举的日期，因为这是由总理决定的。”