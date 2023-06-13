陈振声和黄循财：应重新审视成功定义

成功的定义在于让每一名新加坡人无论生活情况，都能充分发挥自己天赋的才能，以各自的方式回馈社会。新加坡人对彼此也都有义务和责任，拥有更多资源者，应尽自己的力量来帮助其他人提升，避免这个岛国变成一个自生自灭的社会。

新加坡政策研究所庆祝成立35周年，星期一（6月12日）举行以“重新审视”为题的论坛。四场讨论会聚焦唯才是用、住屋政策、多元化，以及社会契约，主讲人分别是教育部长陈振声、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、内政部长兼律政部长尚穆根，以及副总理兼财政部长黄循财。

陈振声和黄循财在发言时，一前一后地呼吁人们重新审视成功的定义，希望不要只把取得高工资、拥有大房子和就读名校等物质成就视为成功；个人成就背后，也有社会或其他人所提供的机会，所以应当帮助其他落在自己后头的人，以及更重视争取成功过程中的使命感与成就感。

陈振声在对谈时间，以自己所接触的一名居民为例，说明每个人都能够做出贡献。这名住在一房式组屋的居民，在获得义工的协助后，总会以烘焙糕点等方式答谢义工。“这提醒我们，要成为一个团结的社会，不能只有一些人做出贡献。”

陈振声：“成功”在新加坡须是团体运动

他也强调，“成功”在新加坡必须是一项团体运动，不是每个人自顾自地赛跑，希望别人能够跟得上。如果唯才是用制度越来越强调个人，那就不适合新加坡。

黄循财则强调，新版“新加坡故事”必须更包容，不能局限于某些提升途径，要重视每个人通过自己的方式取得的成功，并为不同人才提供不同方式发挥所长，让所有人得到平等的尊重。

这意味着要重新塑造人们对教育和技能的思考。黄循财说，政府将对推动终身学习的技能创前程计划进行重大改革，为每一个新加坡人提供多个机会重新接受培训、自我提升。

他说：“这将是更新后的社会契约中重要的一环，构建一个成熟的学习型社会，让每一个公民都有能力并准备好实现他们自己版本的新加坡故事。”

黄循财：成功不应限于某些专业领域

成功的定义，也不应局限于成为某些专业领域首屈一指的专家。黄循财认为，有些人选择花更多时间陪伴家人、照顾家人、当更好的家长，他们也应受肯定。

陈振声还说，平等的制度不在于分配给每个人同等的资源，而是确保拥有较少资源的群体得到更多支援。他重申，我国教育制度就以因材施教的方式，在提供多元的学习途径、支持能力较弱的学生向上的同时，也让能力较强的学生可以发挥最大潜力。

此外，要使我国保持竞争力，在日益脆弱的全球经济环境继续发挥作用，唯才是用制度是关键。我国须确保制度公平，使个人凭才能获得肯定，而不是依赖财富或关系。

陈振声指出，良好的唯才是用制度将有助于我国继续吸引、深化并扩大人才网络，使我国继续在世界发挥作用，维持吸引力。

他说：“如果我们把唯才是用的原则弄对了，我们将创造一个良性循环，可以从海内外吸引最佳人才和点子，在广泛的领域竞争，精益求精。即使其他国家的资源比我国更多，当遇到新的变化和突发状况时，我们也不会被淘汰，因为我们建立了一个灵活且有能力创新的坚韧经济体。”