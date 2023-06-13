教育部采新措施 缓解校车司机短缺与成本上涨问题

教育部采取新措施以缓解校车司机短缺和运营成本上涨的问题，包括允许一些校车运营商日后聘请更多外籍员工，也有权指定接送学生的地点。

教育部星期一（6月12日）发文告说，教育部、交通部与人力部经仔细讨论后，认为有必要为指定校车运营商提供额外的外劳配额，在有限时间内增加校车司机的人手。

教育部回复《联合早报》询问时说，运营商如果要申请更多外劳配额，必须已与至少两所教育部学校签订合同。“巴士运营商将在有限的时间内，获得额外的外劳配额。这仅适用于工作准证持有者。”

当局将根据每份申请的具体情况逐个评估，因此分配给每个运营商的配额可能不同。评估所考虑的因素包括运营商为学校提供服务的参与度，以及对于招募本地员工的贡献等。

运营商即日起可申请额外外劳配额

即日起，运营商可向教育部申请额外的外劳配额，预计在申请提交后的一个月内就有结果。

此外，教育部将修订校车合同规格，允许运营商分别在初始合同（initial contract）期和之后的选择期（option period）提呈校车费用。如此一来，业者可把预期增加的成本纳入考量，而不会因为受合同约束而必须在整个合同期限内维持同个收费。初始合同期和选择期各为两年。

目前，学校须使用由教育部提供的合同规格，并通过招标程序选择校车运营商。经修订后，学校将根据业者提供的两组车费做出选择。

教育部也将允许运营商指定共同接送点，这除了减少所需的司机，也可缩短车程时间。

修订后的合同将列明，运营商只须接送居住在学校四公里范围内的学生，而不再是六公里。住家离校较远的家长仍可要求运营商提供服务，巴士运营商会尽可能考虑他们的要求，并按照双方协商的价格提供服务，而不受任何合同的顶限约束。

上述修改将在明年随着授予运营商的新合同生效而开始实施。

教育部指出，目前少数小学生使用校车服务上下学，约98%的小一生获分配到家长选择的学校，或离家两公里以内的学校。

校车公会：近九成会员不符合申请额外外劳配额

新加坡校车公会旗下有600多名会员。公会交通负责人林顶强受访时说，近九成的会员只与一所学校签订合约，因此不符合申请额外外劳配额的条件。

“大多会员拥有的巴士少过六辆，并只同一所学校合作，这些小型业者通常没有足够的本地员工比例来获得额外的外劳配额。”

林顶强也是辉隆巴士集团的负责人。他以自家公司为例说，公司虽有近40名员工和37辆巴士，共为五所学校服务，但其中四所是和分包商合作，并非直接与学校签订合约，因此也不符合申请条件。

至于让业者指定集中接送点，他认为作用有限。“不少父母会担心孩子的安全，不让孩子自己过马路。因此如果我们指定了接送地点，父母却不同意，这反而可能流失顾客。”