用杀虫剂喷邻居宠物鸟 妇女罚8000元

妇女开风扇对准楼上住家，再用杀虫剂喷邻居的宠物鸟，导致鸟儿咳嗽和呼吸困难，半年后死亡，星期二（6月13日）早上被判罚款8000元。

被告是41岁的周慧茹（译音），住在榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第133座组屋三楼的单位。

她面对一项抵触动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）的控状，指她于2021年11月11日，在单位内借助一把朝上的风扇，向红耳鹎（Jambul）喷洒杀虫剂，导致它咳嗽和呼吸困难。受害鸟儿是被告楼上邻居养的宠物鸟。

被告原本不认罪，也没有聘请代表律师，早前被判表面罪名成立，并在庭上抗辩后，突然聘请辩护律师，并改变主意，星期二早上认罪。

案情显示，被告与丈夫和楼上邻居有摩擦，两人因对方的宠物鸟发出噪音，而向建屋局、公园局、市镇会甚至议员投诉。

案发当天下午，一名公众经过被告所住的组屋楼下时，听见有人喷杀虫剂的声音，抬头看见被告住家窗外放着朝上方开着的风扇，然后有人对着楼上的鸟笼喷杀虫剂。

公众担心鸟儿受伤，将事发经过拍了下来，并把两段视频交给涉事邻居。

邻居事后通知有关单位，并带宠物鸟就医。

鸟儿有咳嗽和呼吸问题，看了兽医后情况依旧没有好转，半年后过世。

邻居表示，一般的红耳鹎可活上15至20年，但他的宠物鸟过世时，估计只有四至六岁。

完整报道，请翻阅2023年6月13日的《新明日报》。