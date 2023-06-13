顾客忧关卡塞车 业者：长途快车订票量不比去年好

黄金坊四家长途快车业者均已搬入麦波申君超广场，受访业者透露，新地点的客流量虽有所增加，但如今各国开放边境，前往马国的长途快车车票预订量反倒不比去年好，不少顾客担心新马关卡大塞车。

美芝路黄金坊（Golden Mile Complex）去年以7亿元集体出售，其中四家长途快车业者，即星运旅游（Transtar）、利南快车（Sri Maju）、The One Travel & Tours快车及Super Nice快车（前“草原旅游快车”）都已迁入麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson)营业。

于4月1日重开的星运旅游董事经理叶础辉告诉《新明日报》，他们目前平均一天能出10几趟车前往马国，但随着各国开放边境，今年6月学校假期的需求量反比去年同期少两成。

“去年只有马国开放边境，所以预订量特别好，今年就回到疫情前水平。”

他透露，相较于黄金坊，搬入新地点后，客流量增加了一倍。四家业者已协议好错开每趟巴士的发车时间，每15分钟一班车，一个小时能走四辆。

“一进一出才能确保顺畅无阻，维持长久的合作。”

The One Travel & Tours快车业者上个月31日重开营业，本周起开始在新地点发车。一名不愿透露姓名的员工透露，仍有许多顾客不知道他们已迁至新地点，今年6月学校假期的预订量比疫情前少。

“不少顾客一来就先问关卡堵不堵。我们一般走大士关卡，可能堵一个半小时左右，但我们无法给出确切的时间。”

完整报道，请翻阅2023年6月13日的《新明日报》。