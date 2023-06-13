母女不慎丢失小提琴与手机 热心建筑工人花四小时助取回

在篮球场不慎丢失小提琴与手机，母女当下不知所措，所幸热心建筑客人伸出援手，陪同两人花近四小时搜寻物品。两名客工一层一层楼找，还徒手翻找垃圾槽，让母亲深表感动：“新加坡还是有好人的！”

张女士（45岁）星期一（6月12日）致电《联合早报》分享，上周五（6月9日）早上7时30分左右陪同女儿在后港51街附近的篮球场练小提琴。练完小提琴后，两人将小提琴与一台手机放在一旁的长凳上去做运动，约半小时后回返时，却发现凳子上的物件不翼而飞。

母女两随即在周围寻找物件，也拨打了遗失手机的号码，但却无人接听。张女士于是开启手机定位功能，尝试追踪手机的所在位置。她当时看到附近有建筑工人正在工作，于是向他们求助。

一名相信是建筑督工的男子得知后，很热心答应陪同母女俩在附近寻找遗失物件。由于定位系统当下只能显示出遗失手机一公里以内的范围，三人只好在定位系统标示的一座17楼组屋，一层一层地找。

“其中一人担心有人会把我们的物品丢掉，还特地翻找了组屋底层的垃圾桶与垃圾槽。”

张女士表示，她随后与女儿到附近警局报案，期间男子则继续帮忙她们寻找物件。不久后，另一名男建筑工人也加入其中，陪同三人寻找物件，让张女士感到十分感动。

经过四个小时的搜寻，拾到物件的路人给张女士回了电话，最终在接近中午时分把小提琴和手机归还。

张女士说，两名建筑工人有事要忙，听闻找到遗失物件后转身就走，她因此来不及向他们道谢。她回忆：“当时的天气很热，他们却没有任何怨言，尽管汗流浃背，却依然热心帮助我们寻回丢失物品。”

事发后，11岁女儿就表示想要报答两名热心客工，并主动要拿出红包钱，买些食物聊表心意。得知女儿的善意后，张女士于是在事发后的星期一买了一些食物与饮料，并与女儿一同前往建筑工地为他们献上谢礼。

张女士说，丢失小提琴的当下，女儿担心到哭起来，如今小提琴失而复得，她因此特别感谢建筑工人的善举。“女儿也因此意识到，在需要帮助之时，社会还是会有许多好心人愿意伸出援手的。”

“我们虽然素不相识，但这些建筑工人却愿意伸出援手。他们都是善心人士，散发着满满的正能量，值得我们多多学习！”