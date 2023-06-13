钢管舞过去常常被贴上“低俗”的标签，但它其实是一种结合力与美的表演艺术和健身项目。李诗敏自五年前开始学钢管舞，虽然曾被长辈和朋友否定，但这从未动摇她的热忱，也希望通过自身的例子，改变他人对钢管舞的误解和偏见。

李诗敏（26岁）对钢管舞一直很好奇，2018年看到朋友在社交媒体贴出学习钢管舞的经历后受到启发，决定报名体验班，踏进钢管舞的世界。

她回想第一次上课时说：“大家都穿着令他们感到最舒适的衣着，专心完成每一个动作，没有人会对你投以任何审判的眼光，让我头一次觉得那么无拘无束。”

李诗敏小学时学过芭蕾舞，原本想在中学时加入舞蹈类的课外活动，却因为有同学嘲笑她体型“肉肉的”，当不了舞者，使她望而却步。

钢管舞便是她克服内心的不自信，给予自己的第二次机会。“以前我很在意别人对我的外貌和穿着的看法，但在这几年学习钢管舞的过程，让我渐渐意识到相貌是次要的，也从中获得力量。”

2019年，她开始将自己的学习成果上传到社交媒体，希望与亲友分享喜悦，同时推广这项表演艺术。不过她发现，不是所有人都能接纳这样的她。

“社会越来越多人正视钢管舞，却仍有人将它与脱衣舞挂钩。一些朋友指出我在网上发布这种视频并不妥当，虽然他们是好意，但我不免感到很失望，因为他们根本没有尝试了解钢管舞。”

令李诗敏欣慰的是，有四五名好友在她的介绍下，报名钢管舞课程。她的母亲之前认为学钢管舞“丢人现眼”，如今已默许她在房间内安装钢管练习，并肯定了钢管舞者所须具备的体能和技巧。

两年前从大学毕业后，李诗敏决定成为一名钢管舞教师，至今教过超过500名学生，年纪最大的有60多岁。

李诗敏说：“我希望更多人能意识到钢管舞是个老少咸宜、有助于强身健体的体能运动和艺术形式。”