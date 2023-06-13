零件没到急中生智 我国学生团队勇夺业余火箭国际奖

组装火箭的重要零件，因为运输延误无法及时送达，一度让新加坡学生火箭研究队陷入慌乱之中。团队成员以超强的应变能力和恒心，最终在51025业余火箭发射组织国际大赛中夺得季军。

来自新加坡喷射推进实验室（SEDS Singapore Propulsion Lab ）的新加坡学生团队，是首个在国际业余火箭比赛中获奖的本地业余火箭团队，为我国业余火箭领域立下新里程碑。赴美国加利福尼亚州参与51025业余火箭发射组织（Friends Of Amateur Rocketry-51025）国际赛的八名学生，来自新加坡国立大学、南洋理工大学及新加坡科技设计大学。他们以名为Mynah计划的火箭参赛。

队长米塔尔（Dhruv Mittal，25岁）受访时说，51025业余火箭发射组织主要希望为业余火箭技术爱好者提供适当平台，协助他们成功发射火箭。

他说：“你会发现相较于其他规则较严谨的比赛，业余火箭发射组织举办的比赛更着重于协助参赛者备齐工具和资源，让我们能成功发射火箭。”

零件卡在海关 就地取材改设计

原本因为担心零件会在飞机运载的过程中出现闪失，团队选择以邮寄方式将所需的零件邮寄到活动现场。不过，Mynah计划的团队却万万没想到，运输过程最终竟因程序问题导致零件卡在海关，无法准时送达比赛现场。

得知这个消息时，离比赛只剩不到一天时间，团队在迫于无奈之下，临时使用场地现有的零件，当场对火箭的设计进行修改。

沙漠气候燥热难耐 一半队员不支病倒

但这不是队员们在比赛中遇到的唯一挑战。沙漠干燥的空气让来自热带地区的新加坡队员难以适应，加上没能好好休息，团队中一半的队员都病倒。

即使面对接二连三的打击，八名队员依然坚持付出百分百的努力。他们的坚持最终化成亮眼的成绩单，成功拿下季军。

来自新科大的罗烨豪 （23岁） 是参与这次比赛的队员之一。他说：“看到火箭发射成功的第一个感受是很不可思议，火箭发射的时候威力很大，几秒钟就已经达到一两公里的高度。”

2020年成立的新加坡喷射推进实验室希望激发更多本地学生对火箭的兴趣。罗烨豪希望他们这次得奖，会鼓励更多学生加入他们的团队。

“我们团队大部分都是学生，这个比赛证明学生组织也能取得这样的成绩，希望由此能鼓励更多学生参加我们的活动。”