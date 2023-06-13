牛车水设主题市集支持创业者

牛车水商联会推出主题市集，以支持有意经营小本生意的摊主，同时为牛车水商街注入更多生机。

牛车水商联会星期二（6月13日）发出文告宣布上述计划。从9月起，商联会将在史密斯街、硕莪街和宝塔街开设四个快闪主题市集，以进一步支持有兴趣在牛车水商街售卖商品的创业者。

根据文告，商联会2023年2月公布在丁加奴街、硕莪街和史密斯街营业的独立摊位，可以继续享有多一年的租金优惠后，接获相当热烈的反应和有兴趣创业者的询问，并且也吸引了新的独立摊位新租户落户牛车水商街。原本的租金优惠在3月31日结束。

一年可更新租约 回扣高达50%

此外，商联会还推出了为期一年的可更新租约，并根据地点提供25%至50%的租金回扣，减少这些小本生意业者所须投入的创业成本。

牛车水商联会执行董事林玉璇说，快闪主题市集旨在创造一个平台，让创业者有更多机会展示自己的构思和产品，也让他们可以借机评估市场反应，与此同时为牛车水注入更多活力。

对于这项新举措，一些商家也做出了积极回应。卡帕多西亚（Cappadocia）土耳其餐厅宣布旗下品牌CAPPA Sweets下周将在牛车水开设新摊位，向不同族群的顾客介绍土耳其甜点和美食。

餐厅总监李丽贞说：“牛车水有热情的氛围和良好的声誉，是我们分享丰富的地中海美食和文化的理想地点。另外，可负担的租金和回扣也是我们決定开设这个摊位的关键。”

Pink Grapefruit果汁摊的老板罗杰（Philip Roger）也分享了他选择在牛车水开设摊位的原因。他说：“牛车水位于新加坡中央地区，多样化的客户群形成一个充满活力的环境，完美契合了我们的果汁品牌和要吸引的顾客群。”

第一轮主题市集将于9月1日至10日举行，随后是10月至11月的第二轮，以及12月的第三轮，市集摊位面积长两米和宽两米。关于第四轮主题市集的举办日期，林玉璇受询时说目前还未确定。

有兴趣的商家可通过leasing@chinatown.org.sg联系商联会，或致电8811 3188了解更多详情。