营运模式或违法 红冠乐龄生活被人力部调查

让年长者入住组屋或私人公寓单位，并共用外籍帮佣，一家提供乐龄护理服务的公司红冠乐龄生活因让年长客户成为帮佣雇主，却没赋予雇主控制权的营运模式涉嫌违法，被人力部调查。

人力部星期二（6月13日）在脸书贴文，称严正关切红冠乐龄生活（Red Crowns Senior Living）的营运模式，可能会影响年长客户的利益和外籍女佣的福祉。这家公司和职员因涉嫌违反雇佣外来人力法令正被调查。

公司掌握帮佣雇佣条款控制派遣

根据法令，雇主须负责外籍帮佣的三餐、安全、医疗护理、工作范围、住宿和休息安排。但在红冠乐龄生活的营运模式下，尽管年长客户是帮佣的注册雇主，但公司实际上掌握帮佣的关键雇佣条款和派遣控制权，这使得年长客户承担不必要的风险。

举例说，如果帮佣因工受伤、未能及时领取工资，或没有足够休息，作为雇主的年长客户将被追究法律责任。部分雇主在接受人力部面谈时，表示不清楚这些法律责任。

人力部发言人答复《联合早报》询问时透露，人力部是在2021年11月开始调查红冠，调查工作仍在进行，以确认公司的营运规模及潜在的就业相关违法行为。

“我们会继续要求红冠乐龄生活提供信息，以协助调查。”

红冠乐龄生活创办人吴景鸿接受本报访问时说，他们获得年长客户及家人授权，选择和聘请外籍帮佣。聘用条件比市场佳，帮佣并与雇主或雇主的父母在特定住家单位居住。

他指出，红冠扮演“礼宾经理”的角色，帮年长者安排住宿、外籍帮佣、配对同居伙伴，以及规划日常活动等。

租用33个组屋和私宅单位提供服务

公司在本地租用33个组屋和私宅单位，每个单位最多住四名年长者和两名看护。目前约有130名年长住户使用他们的服务，双人房每人每月收费介于2000元至2900元不等。红冠向住户收取费用后，再代年长者按时付工资给外籍帮佣。吴景鸿说，即使客户或家人延迟缴费，他们也准时付款给帮佣。

他透露，外籍帮佣主要来自缅甸、菲律宾和印度尼西亚，所有帮佣皆有购买保险。红冠也聘请本地人担任护理服务经理和协调员，定期探访各单位，确保住户和外籍帮佣状况良好。

吴景鸿说，红冠希望为倾向原地养老的年长者提供优质、可负担的护理服务，并相信公司遵守法规。

“在这之前，我们一直与人力部讨论，日后将更密切地合作，协助解决疑虑。”

人力部说，正联系红冠乐龄生活的年长客户、家人及外籍帮佣以提供援助。目前关注的焦点是让年长客户了解，他们作为帮佣的雇主所须承担的责任及减少对护理安排的干扰。他们也可通过电邮mom_fmmd@mom.gov.sg联系人力部。

更多聘请外籍帮佣的详情，可浏览人力部网站go.gov.sg/wp-mdw。