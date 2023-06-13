国庆群众大会8月20日举行 分析：或宣布更新社会契约政策

李显龙总理将于8月20日发表国庆群众大会演讲。受访政治观察家认为，李总理可能会宣布一些与更新社会契约有关的政策改革，以及向即将卸任的哈莉玛总统致意。

总理公署星期二（6月13日）发文告宣布今年国庆群众大会的日期。李总理将在宏茂桥的工艺教育中区学院，发表这个重要的常年演讲。

自1966年开始举行的国庆群众大会，是总理向全民发表攸关国家发展与挑战的重要演说场合。李显龙总理2013年首次在工艺教育中区学院举行国庆群众大会，之后只有在2020年和2021年因为冠病疫情，分别改在国会大厦和新传媒大楼发表演讲。

陈庆文：或谈携手前进运动

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文说，李总理可能会用相当大的篇幅来谈新加坡携手前进运动，以及回应人们对生活费、屋价与房屋供应等方面的关注。“他也可能分析冠病管控措施解除以来，新加坡在经济方面所取得的成就。”

新加坡政策研究所高级研究员胡君杰博士也认为，高通货膨胀、生活费高涨以及住房问题将是国庆群众大会谈到的课题。

李总理可能会说明政府将采取哪些措施缓解社会不平等现象。南洋理工大学政治学者陈添金博士指出，人们对一些工作持有的既定观念使得这些岗位的性质与报酬出现不均衡的情况，政府可能会针对这些情况采取措施。

他也认为，李总理可能还会在演讲中向哈莉玛总统致意，回顾她的六年任期，并强调总统这个位置的重要，说明为什么要选出可靠的人。

陈庆文分析，李总理虽然可能会提到总统选举，但他应该会留意不为任何参选人背书，包括国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼。

此外，随着领导层更新以及接班日程进入后期阶段，陈庆文预计总理会谈谈他对第四代领导班子为接班所做准备的看法，以及分析新加坡人在面对外部逆风时要如何携手面对。

至于国庆群众大会举行日期与总统选举投票日会不会互相影响，陈添金认为投票日应该在群众大会之后。陈庆文指出，今年的国庆群众大会跟往年一样都在国庆日后的第二个星期天举行，总统选举对此没有影响。

大会前后料改组内阁 第三代阁员或引退

陈添金也认为，李显龙总理有可能会在国庆群众大会之后宣布内阁改组，陈庆文则预料改组会在尚达曼离开内阁的大致时间点宣布。

尚达曼6月8日宣布辞去内阁职务以及退党，以竞选总统，他的辞呈7月7日起生效。

陈庆文说：“我预计会有相当重大的变化，因为大多数部门已经至少两年由同个部长出掌，现在是时候让他们接掌新的任务，承担更重的责任，为有关课题带来崭新的视角。”

他也认为，第三代阁员会在这个节点退下，让位给新的政治职务者。

胡君杰认为在国庆群众大会之前宣布内阁改组的概率很大，预计会让第四代部长承担起国防等部门的重责。