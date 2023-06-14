尚达曼：中美须以符合人民利益方式共存

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，中美竞争的最终结果不太可能是一种制度胜过另一种制度。两国必须共存，并且是以符合人民利益的方式共存。

他说，中美如何寻求新的谅解和稳定关系，也将决定其他国家同美国和中国共存的前景。

在英国伦敦进行工作访问的尚达曼于当地时间星期二（6月13日）中午（新加坡时间晚上7时），在英国皇家国际事务研究所（Chatham House）举办的论坛上发言，主题是“建立一个更坚韧的世界的策略”。

尚达曼形容，中美关系目前“按了暂停”，双方正尝试在不同级别更多地对话，但没有人认为紧张局势能在这个早期阶段缓和。

我国政治领导人曾在多个场合敦促，勿以“民主对专制”的认知框架来划分出对立阵营。在这个背景下，尚达曼说，既要避免以为中国或亚洲的崛起是不可阻挡的，也要避免以为中国会因某种缘故萎缩和衰退。

他说：“事实上，要看到一种制度胜过另一种制度、一种执政方式胜过另一种执政方式，或是一套价值观胜过另一套价值观，是不太可能的。”

尚达曼因此呼吁中美学会共存、合作，避免受冷和平（cold peace）的概念诱惑。他说：“一个冷和平状态很可能是高度不稳定的，也充满了紧张关系，发生冲突的风险高。”

保护主义制度优势以绝对绩效为代价

他也谈到目前在美国、欧洲、中国和许多其他国家盛行的工业政策，其中相当一部分有保护主义倾向。

尚达曼说：“如果我们认为工业政策，以及外交政策必须以服务普通劳动人民的利益为目标，我们就必须以各国的绝对绩效（absolute performance）为主要目标，而不是相对绩效。”

但是，如果国家采取保护主义制度、施加限制，或是国内行为对世界其他地区有负面溢出效应，该国也许能在一段时间内保持相对优势，但这几乎肯定是以所有国家的绝对绩效为代价的。

在问答环节，尚达曼就中美关系进一步说，没有人是圣人，双方都必须调整，避免为自己的旧制度感到傲慢。双方也须认识到，他们在试图改善人民生活和增加收入方面，其实有很多共同点。

中美需要一个相互依存的策略

尚达曼强调，中国深深扎根于自由经济秩序中，与过去的苏联和如今的俄罗斯不同。中国的规模、它不会消失的事实，以及它将继续攀登创新阶梯的事实，都意味着中美之间需要一个相互依存的策略。

尚达曼说：“如果没有相互依存的策略，不代表中国会真的凋零。它最终仍将崛起，但当它成功做到时，它会知道谁曾经为难它，这会使世界变得危险。”

他在讲话中还提到，如果不解决国内的两极分化问题，全球挑战，以及全球两极分化也不会得到解决。“这需要一种更长期、更为乐观的政治，而不是专注于对手，或专注于人们之间的分歧。”

在一小时的论坛中，尚达曼还谈到宏观经济政策。他说，人们必须接受，货币政策或财政政策不再只是简单地对或盛或衰的经济周期作出反应。

他说，大家如今身处充满震荡的世界，经济政策的整个面向，不应该是等待新危机发生，而是投资在预防措施和做好准备方面。