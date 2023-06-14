总统选举程序启动 本届或出现选战

来届总统选举吸引公共与私人领域人士表态参选，本地企业家吴振华在选举程序启动首日前往选举局领取表格，希望让选民行使投票权，令选举可能出现角逐战。

星期二（6月13日）早上9时前，选举局还没开门办公，各家媒体就已摆好脚架，等着拍摄准候选人到来领取表格，另有大约50名吴振华的支持者也到来为他打气。

吴振华在早上约10时与妻子和四名孩子抵达选举局，先是和支持者打招呼，之后进入选举局接待处领取候选人合格证书申请表格和族群声明表格。

吴振华是否符合竞选资格近日来备受关注。吴振华接受媒体访问时说：“当我决定竞选总统时，就准备好一支专业队伍，让审计师、会计师和律师一起探讨是否符合5亿元股东权益或企业最高执行人等资格的要求。”

“我相信我符合资格。我会在适当的时候，呈报我创建和合并的公司数目；我会向选举局呈报我拥有股权、创建和合并的公司资料。”

有信心取得候选人合格证书

他也说，他的专业队伍人选都是相对独立的人士。“引进较独立人士比较好。他们会评估参选标准，他们知道条件是什么。”

问及是否有信心取得候选人合格证书，吴振华回应：“原则上，我有信心。”

选举局星期一（12日）发文告宣布，有意参选者可从周二起向选举局申请合格证明，并提交族群声明。同日下午4时许，吴振华发新闻稿表达参选意愿，是继国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后，有意争取接替哈莉玛总统的第二人。

根据宪法，来自私人企业的候选人必须担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位至少三年，任职期间，公司须有税后盈利，且须以最接近参选日期的时段为依据。

根据会计与企业管制局的资料，吴振华目前在57家本地公司担任董事，包括新交所主板挂牌公司奥斯国际（Ossia International）、私人控股公司Pertama Holdings和Harvey Norman Ossia (Asia)，以及运动服装与器材零售商VGO International。

新加坡交易所网站上的奥斯国际公司财报显示，截至今年3月31日，公司的股东权益为5488万元，前一年为约4864万元。

吴振华说，新加坡独立58年以来，有过五次总统选举，其中三次的候选人是在没有竞争对手的情况下当选。“这对一个国家来说是完全不健康的，其实对人民也不好。”

“既然制度在1991年（推行），宪法里面说，我们要有民选总统，就是一人投一票，这是非常公道的，因为这个不是政党或反对党的问题。我觉得我们应该给人民一个机会和勇气说，我们要选一个独立总统。”

他也提到，民选总统参选人的资格条件在2017年调高后，他就和公司财务总监商讨要如何让公司扩展成5亿元的企业。

“做总统不能是因为朋友的关系，千万不要，也不能是昨天起床时想起这件事情……总统是个很重要的职务，你要挑500万人（的担子）其实是不容易的。你心里面必定要好好地准备，我要做一个好的人民总统……我准备了将近七年的时间，所以今天我希望站在这里跟大家说，我愿意成为你的总统。”

至于是否有信心对垒尚达曼，吴振华没有直接回应，但以1993年和2011年的总统选举为例说，人民希望看到非体制支持的人选。在这两场选举中，非体制支持的人选得票率分别约为41％和65％。

他说，人民要看到改变，也需要有人代表年轻一代的声音。“不要担心谁要来竞选，更重要的是为国效劳的心。谁出名并不重要，出名不能化为民心。”

除了吴振华，当过中学教师的辛舜加（71岁）也到场领取表格。他受访时说，希望提倡居家办公、改善公厕卫生和提升公共巴士服务。他也说自己还有很多想法，但把笔记留在家中。