患抑郁症 76岁父捐肾救爱女

女子患先天性多囊肾病，年轻时接受的首个肾脏移植超过“使用期限”后须再换肾，否则平均寿命只剩九年，76岁老父亲挺身而出，克服自身的抑郁症和对看医生的恐惧，配对成功后为爱女捐肾，让她重获新生。

管慧琳在25岁时被诊断为患有多囊性肾病（polycystic kidney disease），接受一次肾脏移植后得以正常生活。近20年过去，她的肾功能前年再次衰退至只有三成功效，医生再次建议她是时候换肾了。

管慧琳接受《新明日报》访问时忆述，妈妈也患有同样的肾病，丈夫的血型又不匹配，她一度以为没人能捐肾给她，打算认命去洗肾。没想到76岁的爸爸管凱權经检查后和女儿配对成功，身体状况也达标。