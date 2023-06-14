患抑郁症 76岁父捐肾救爱女 订户 齐鲁 / 新明日报更新 / 更新 / 2023年6月14日 3:06 PM发布 / 发布 / 2023年6月14日 2:06 PM 管慧琳和爸爸管凱權一起骑脚踏车。（受访者提供） 今年3月，管慧琳（右一）在接受爸爸管凱權（右二）的肾脏移植后，和妈妈（左一）、丈夫（左二）一起出游。字体大小:小中大女子患先天性多囊肾病，年轻时接受的首个肾脏移植超过“使用期限”后须再换肾，否则平均寿命只剩九年，76岁老父亲挺身而出，克服自身的抑郁症和对看医生的恐惧，配对成功后为爱女捐肾，让她重获新生。管慧琳在25岁时被诊断为患有多囊性肾病（polycystic kidney disease），接受一次肾脏移植后得以正常生活。近20年过去，她的肾功能前年再次衰退至只有三成功效，医生再次建议她是时候换肾了。管慧琳接受《新明日报》访问时忆述，妈妈也患有同样的肾病，丈夫的血型又不匹配，她一度以为没人能捐肾给她，打算认命去洗肾。没想到76岁的爸爸管凱權经检查后和女儿配对成功，身体状况也达标。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 肾病 抑郁症 医药与保险协会：新基准让医疗费更透明 定格百年：校服承载学术成就与传统文化