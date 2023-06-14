兀兰火车关卡全新自助通关机 让旅客24秒迅速通关

为提升通关效率，解决兀兰火车关卡空间上的局限，移民与关卡局自新马边境开放不久后，就考虑推出自助通关机，并于今年3月起逐步在火车关卡安装10台自助通关机。相较于须45秒完成通关的人工柜台，新自助通关机仅须24秒，旅客能更快捷通关。

移民与关卡局星期三（6月14日）邀请媒体到兀兰火车关卡，了解当局如何提升火车站的通关效率，以及全新自助通关机的运作模式。

移民局说，火车关卡每天处理31趟抵境和离境的火车，平均通关人数近1万人。火车关卡一直以来只有人工柜台和三个与机场相同的自动通关通道。由于空间有限，移民局无法设立更多自动通关通道，于是改而安装全新、占用较小空间的自助通关机来解决空间上的问题。

这10台自助通关机自今年3月推出，当局将火车关卡的四个人工柜台拆除，改装成两个设有自助通关机的区域，其中一区有六个自助通关机，另一个有四个。

使用自助通关机的方式和自动通关通道相似，旅客只须插入护照，进行虹膜或脸部扫描便能通关。当局会安排人员在现场协助有需要的旅客。

移民局透露，初期有一些旅客反映在扫描脸部特征时，不知道要看向哪里、也不晓得通关出口在何方。经过三个月后，系统基本已稳定，旅客也已熟悉操作。

旅客谢官彩（80岁，退休人士）使用过自助通关机通关。他说，起初有点不适应，但好在屏幕有相关指示，用过之后发现步骤非常简单，基本无难度。

到新加坡上学的黄婧如（20岁，学生）说，先前看到很多人走向自助通关机，于是也试一试，之后便一直自助通关，“我每天来回两地，以前包括排队在内的通关时间大概要20分钟，现在三分钟之内就能搞定”。

方盈满（35岁，企业家）则说，自己是第一次来新加坡，她在人工柜台通关时，工作人员告诉她，这一次已帮她在系统内登记生物特征，下回她就可以使用自助通关机通关，“虽然人工柜台也不慢，但如果有更快的通关服务，当然更好”。

移民局说，我国公民、永久居民、长期准证持有者和之前曾在自动通关计划（ACI）下登记注册的旅客能够使用新的自助通关机。至于未曾在计划下注册的旅客、有六岁以下孩童一同出行的家庭则须要继续使用人工柜台通关。当局预计到今年底，就能让符合条件的旅客，包括第一次抵境的旅客都能使用自助通关机通关。

兀兰关卡指挥部副指挥官汤伟杰监察说：“自动通关机不仅让旅客能更迅速通关，也让当局能更好地调配人力资源。许多旅客都对新措施表示欢迎。”