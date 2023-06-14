团队澄清：吴振华从未参加公民咨询委员会

有公众近来在即时通讯应用WhatsApp上转发一张截图，显示一名“Mr George Goh”曾担任甘榜乌美公民咨询委员会主席。对此，有意竞选总统的吴振华通过竞选团队澄清这人不是他，并强调他不曾与任何政党有关联。

有关截图看似国家档案馆保留的文告，是时任教育部政务次长麦汀在2000年，为翻新后的甘榜乌美联络所开幕的讲稿。他致辞时称呼一名“Mr George Goh”为甘榜乌美公民咨询委员会主席。吴振华的英文名正好也是George Goh。

吴振华竞选团队星期三（6月14日）发声明澄清说：“我们已经核实了，相信所指的是吴中庸，而不是吴振华。吴振华从来不曾参加公民咨询委员会，更别说当上主席。”

吴中庸是电子和塑料生产商铭板集团创办人。

已在星期二（13日）到选举局领取参选表格的吴振华，是继国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后，第二名表示有意竞选总统的人。他请来资深媒体人、《海峡时报》前副总编辑默乐（Bertha Henson）助选，为他处理与竞选有关的媒体事务。

默乐星期三在脸书上贴文说，她是通过吴振华朋友的介绍，受邀加入吴振华的团队。

独立候选人能以新视角审视公共财务

她之所以会答应加入，是因为觉得有人能挑战“体制派竞选者”是一件好事。尤其当这名挑战者是“局外人”，一个不带政治色彩的独立人选，能以新的视角来审视公共财务。

《海峡时报》前副总编辑默乐说，她是通过吴振华朋友的介绍，受邀加入吴振华的团队。（海峡时报）

李显龙总理夫人何晶也在同日贴文，提醒人们总统的职责“不是成为一把独立的声音，不是对政府的监督，也不是所有社会问题的监察者”。

何晶说，总统的首要任务是作为代表新加坡的一国之首，也是人民团结的象征。其次，是作为保管国家储备金，以及确保我国关键机构诚信的第二把钥匙。她认为，新加坡是个年轻的国家，人民尚未受到考验，无法确定他们是否有足够成熟度来保护和增加国家储备。

吴振华普遍被视为是体制外的参选人。默乐认为，吴振华不是含着金汤匙出生的，不曾就读名校，也没有令人称羡的事业，靠着血汗创建了自己的公司。

不过，外界目前对吴振华参选最大的疑虑，是他能否符合竞选资格，即来自私人企业的参选人，须曾掌管股东权益平均超过5亿元的公司至少三年。

针对这一点，默乐说：“来自私人领域的人士要成为合格候选人，可通过不同的方式，不仅局限于那些受雇经营一家大企业的总裁，也包括自己创立和经营公司的人。”

吴振华是奥斯国际的创办人之一，2009年出任公司执行主席。新加坡交易所网站上的公司财报显示，截至今年3月31日，奥斯国际的股东权益为5488万元。

有传闻指吴振华只是一名代理参选者，作用是确保选举的正当性。就此，默乐形容吴振华是一名“认真的挑战者”，早在2017年就已经决定参选，并且花了很多时间和精力来做准备。