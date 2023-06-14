私人医院新收费基准 首次纳入29项常见手术和疾病

卫生部更新私人医疗领域的收费基准，首次加入29项常见手术和疾病的医院收费，同时将外科医生的收费基准从之前的200项增至2100项，麻醉师的收费基准也从200项增至500项。

卫生部星期三（6月14日）正式公布私人医疗领域新收费基准。卫生部长王乙康在脸书贴文说，收费基准是管理医疗成本整体战略的一部分，自推出以来，基准让收费更透明，缓和收费上涨。即使基准并非强制规定，依然是重要的参考点，供患者比较价格和让医生决定收费。

新加入的21项常见手术和八项常见疾病的医院收费基准，包含病房、手术设施和仪器、填充物、消耗品、检测、护理服务与治疗，以及药物的收费，但不包括外科医生、麻醉师和住院问诊的费用，当中一些可能是医生的费用，但通过医院收取。

以白内障手术来说，医院收费介于2600元至4700元之间，外科医生收费介于2900元至4400元之间，麻醉师收费则介于550元至900元之间，手术的总费用基准介于6050元至1万元之间。

收费基准也根据手术和疾病的标准化护理费用而定，包括以患者住在私人医院单人病房计算。当中大多数的收费也涵盖成人和儿科病患，但在特定的疾病，例如哮喘，两者有不同的收费基准。当局在制定收费基准时，也根据过去收费的第25百分位数和第75百分位数之间计算。

卫生部指出，过去几年，私人医生收费中位数复合年均增长率为2.7%，低于同期私人医院收费和整体私人医疗费中位数4.3%和4.5%的复合年均增长率，显示制定医院收费基准是必要的。

扩大后的外科医生收费基准则将涵盖所有患者能用的终身健保（MediShield Life）和保健储蓄（MediSave）支付的2100项手术。加上500项麻醉师收费，基准涵盖私人领域几乎所有手术。

为确保收费基准能反映医生所面对的成本和通货膨胀的压力，卫生部也已根据过去几年来人力、租金和其他成本的增加，调整所有收费基准。去年的外科医生收费基准同2017年相比提高12.1%，麻醉师收费同2018年相比增加9.9%，住院看诊收费同2020年相比则增加5.7%。

黄守木医生：新基准可助患者做出更周全决策

领导收费基准咨询委员会的黄守木医生说：“我认为新的费用基准让有关各方能更好地评估私人医疗领域的治疗费用，这对患者来说尤其重要。因为这些措施将让他们能更好地做出更周全的决策。为了使基准有效，我鼓励有关各方适当地使用它们。”黄守木是乳房肿瘤科及内泌科的外科顾问医生。

卫生部建议服务供应方在为患者进行财务辅导时使用收费基准，收费高于基准的服务方也应向患者及付款人解释。患者也可以根据基准，在选择护理方案前货比三家，若有疑问也可以提出。服务供应方也可利用基准评估自己的收费是否合理，保险付款人则可用以评估索赔申请。

收费基准咨询委员会在制定和更新收费基准时，参考了2016年至2022年上半年之间的收费数据，并在去年6月至今年3月与600多名专科医生、所有私人医院的行政人员和保险公司交流。

卫生部已全面接受收费基准咨询委员的建议。公众可在卫生部网站，查询私人医院的收费基准。

卫生部是在2018年首次公布私人医院200项常见的手术收费基准，之后在2020年公布麻醉师与住院时医生看诊的收费基准。卫生部将继续在每三至五年检讨和更新收费基准。

近九成外科医生的收费定在基准上限内

卫生部推出收费基准后，近九成外科医生的收费定在基准上限内，比公布基准前多出一成。卫生部已个别通知外科医生他们的收费情况，之后将继续探讨如何避免医生收费过高。

卫生部提供的数据显示，自2018年推出外科医生收费基准后，近九成的外科医生收费在基准的上限内，高于收费基准推出前的大约八成，收费超过基准上限的情况也相应减少。

有制定收费基准的手术，手术费中位数保持平稳，位于第90百分位数的收费减少1.7%。相较之下，没有收费基准的手术收费中位数同期增加2.7%，属于第90百分位数的收费增加3.8%。

卫生部说，收费基准配合其他措施，如强制新综合健保计划（Integrated Shield Plans，简称IP）附加险（rider）的保户共同支付至少5%的住院费和取消全额索赔范围等，控制了私人医疗领域的成本上涨。

对于收费持续高于基准的医生，卫生部强调在采取行动前也须考虑到个别情况的复杂程度。卫生部可能要求有关医生解释，例如专门处理情况比较复杂的患者。

卫生部透露，自推出收费基准以来，当局已向本地外科医生发出约600封信函，告知他们的收费与基准相比的情况以及其他建议。目前还没有任何医生因收费过高而收到额外通知或受处分。

如果出现医生收费过高，当局可交由新加坡医药理事会调查和处理。过去曾发生的医生收费过高事件就包括外科医生林美丽于2007年向文莱皇室收取约2500万元，作为为期七个月的癌症治疗费，她最终被吊销行医执照三年，另加罚款1万元。

如果收费过高造成医疗服务供应方与保户和保险公司之间出现纠纷，各方也可通过临床索偿解决程序（Clinical Claims Resolution Process，简称CCRP）化解纠纷。