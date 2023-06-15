偷卖3520箱香烟骗逾32万元税款 公司董事判监两年余

一名公司董事把原本应出口的3520箱香烟收起来，偷偷售卖给本地买家，没缴多达32万5000多元的关税和消费税，被判坐牢27个月又四周。

来自中国的薛磊（42岁）一共面对18项抵触关税法令的控状，他星期三（6月14日）在国家法院认罪后被判刑。

根据新加坡关税局发出的文告，薛磊是一家名为Ocean Star免税货品公司的董事，公司专为停靠在新加坡水域的船只供货。由于售卖给船只的货品属于出口性质，因此可以免税。

2021年11月5日，关税局人员前往锦茂连路一带的多层停车场，在一辆货车上找到漏税香烟，随后逮捕Ocean Star公司男职员严颂凯（35岁）。当局从货车和严颂凯的住宅起获488箱漏税香烟。

当局调查后发现，2021年7月份，一名男子联络薛磊表示想买香烟，薛磊于是吩咐下属调高向当局申报的出口香烟数量，并且计划把供货给船只后剩下的香烟卖给男子。

免税烟运往码头之前 部分转到接应货车

薛磊以此手段骗得当局批准他的公司从保税仓库（licensed warehouse）领取免税香烟，但在运送香烟给船只的路上，薛磊安排严颂凯在抵达码头之前，把部分免税香烟转移到货车上，再通知买家前去货车停放的地点取货。

薛磊在2021年8月至10月之间，把3520箱漏税香烟卖给本地买家，欺骗政府30万零600元的关税与2万4460元的消费税。严颂凯与Ocean Star也已经被控，案件目前在审理中。

关税局在文告中指出，任何人逃税或企图逃税都是犯法，可被判支付等于逃税金额40倍的罚款，而且用于犯法活动中的车辆也会被当局充公。