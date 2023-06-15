假租房骗逾2万元盗用护照 男子判监14月14周

设租房骗局骗走多名受害者逾2万元，男子企图带骗款飞回印度时在机场被捕。他获保释期间还盗用他人护照想要离境，最终被眼尖的移民与关卡局人员识破，二度落网。

被告是来自印度的帕特尔·德哈沃库马·尚杜拜（Patel Dhavalkumar Chandubhai，24岁）。他面对失信及抵触护照法令等共16项控状。

被告星期四（6月15日）在国家法院承认其中五项控状，法官把余项纳入考量后判他坐牢14个月14周。他被治罪后问：“我真的需要接受惩罚吗？”

调查显示，被告于2022年5月以租房为幌子，从多名受害者骗走2万3833元。

案情揭露，受害者包括四名从印度到新加坡求学的学生。被告谎称代受害者将每月500元的租金交给房东，并向受害者索讨200元伙食费等。

事实上，被告私吞款项，房东在没收到租金的情况下，禁止受害者住在单位。受害者纷纷报警。

2022年5月29日，被告企图搭飞机回印度，但在樟宜机场被捕。他隔天被控上法庭，6月3日获准保释。

借口帮忙买手机 背下资料用室友护照闯关卡

被告的护照在保释期间被扣押，他清楚知道不得在未经批准下离境，却还明知故犯。2023年3月18日，被告得知室友想买新手机，声称可以帮室友买，并指示后者交出护照。

实际上，被告根本没打算帮室友买手机，他背下室友的个人资料，两天后试图用室友的护照从大士关卡离境。

由于被告的面部、虹膜和指纹特征与室友不同，他无法利用自动通关系统通关。被告被移民局人员质问之初，还能倒背如流地念出室友的个资，甚至出示室友的电子学生准证。

不过，眼尖的移民局人员在被告手机发现他的护照照片，证实被告盗用他人护照，于是禁止他出境。被告随后被捕，他接受调查时还谎称护照是室友卖给他的。

控方说，本案中的受害者是外籍人士，他们离乡背井到新加坡却遭被告加害，蒙受财务损失，甚至沦落到没地方住的困境。此外，被告获准保释后企图用他人护照离境，罪加一等，希望法官判被告坐牢17个月半至20个月半。

令受害者无住所 法官斥被告没为错误感后悔

被告代表律师求情时说，被告已归还全部骗款，受害者没有蒙受任何金钱损失。律师也称，被告拿到护照时原本没有潜逃的意图，后来忧虑过头才试图离境。

被告在庭上透露，他是独生子，父亲为帮他归还骗款，售卖国内的土地。被告说，他是初犯，也是家中唯一的经济来源，希望法官从轻发落。

法官严厉斥责被告的行为使受害者失去避风港。法官说，纵使被告已把骗得的款项归还，但这并不表示被告为错误感到后悔。被告在保释期间企图盗用他人护照离境是严重罪行，刑罚必须起到阻吓作用。