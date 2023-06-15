连续三季度上升 今年首季3820人被裁

经历数个季度的增长后，本地劳动市场在冠病疫情后增速放缓。裁员人数连续三个季度上升，从去年第四季的2990人，增至今年首季的3820人，被裁雇员主要来自外向型行业如电子制造、资讯和通信及金融服务领域。

人力部星期四（6月15日）公布今年第一季《劳动市场报告》。数据显示，裁员人数攀升，但71.7%的被裁者，在半年内重返职场。

报告指出，企业重组是裁员主因。面对全球需求下降的电子制造业，裁员人数从去年第四季的670人增至1190人；资讯和通信及金融服务业，则分别有560人及540人被裁；其他行业裁员人数稳定。尽管裁员人数增加，但仍比疫情期间的2020年第三季好，当时有9120人被裁。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在脸书贴文说，人力部密切关注就业市场，正在探讨如何为失业者提供更好的支援。

与此同时，总就业人数连续六个季度上升。不包括外籍帮佣，今年首季总就业人数增加3万3000，3月的总就业人数达365万8000，比疫前的2019年12月增加3.8%。 其中，非居民就业人口，也首次超越疫前水平1.7%。

居民涵盖新加坡公民和永久居民，非居民则是指持各种工作证件的外国人。新增劳动力主要来自非居民雇员（3万零200人），特别是建筑业和制造业，因为这些行业更加依赖外来人力。

居民就业人数增加2800，主要来自金融服务、公共行政和教育、专业服务及医疗与社会服务领域。

人力部指出，鉴于外部需求前景疲软和全球经济存在下行风险，整体就业增长可能会放缓。今年首季的3万3000人，比去年第四季度的4万3500人减少1万多人，显示劳动力需求下降。

陈诗龙说，要在全球经济放缓和更加不确定的商业环境下，保持竞争力和韧力，人力部鼓励雇主和雇员继续推进业务和劳动力转型，并充分利用政府计划，来应对不断变化的环境。

这些援助计划包括15个不同行业的工作转型指南、劳动力发展局转业计划等。

贸工部5月发布的2023年第一季新加坡经济调查报告数据显示，本地经济增长放缓至0.4％，显著低于去年第四季的2.1%。政府预测今年经济增长幅度介于0.5％至2.5％。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文发出预警，裁员人数攀升会延续至第二季，下半年甚至会因全球需求疲软，特定行业如电子制造及资讯和通信技术领域面对逆风，引发滚雪球效应。

“尽管重新就业率数据改善，但我们仍须密切关注失业及被裁者的重新就业率。“

星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时指出，虽然裁员人数连续三个季度上升，但限制在特定领域如制造业，尤其是在全球需求疲软和高库存情况下，面临周期性逆风的电子相关行业。

他认为，新加坡电子产品周期出现好转迹象之前，制造业企业在短期内，仍可能面对减少员工人数的压力。

此外，总失业率为1.8%，是自2015年3月以来的新低。居民失业率为2.6％，公民失业率则是2.7％。失业至少25周的居民长期失业率为0.6％，低于疫前的平均值。