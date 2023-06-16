必比登本地新名单 17小贩两餐馆初上榜

2023年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单星期四（6月15日）上午出炉，共有79家餐馆和小贩食摊入选，其中19家是首次入榜，包括两家餐馆和17个小贩摊位。苦干多年的老字号小贩不仅赢得食客青睐，如今获得米其林肯定，首次入榜锦上添花。

17个新上榜的小贩摊位中，芽笼峇鲁巴刹与熟食中心（Geylang Bahru Market & Food Centre）和亚当路熟食中心（Adam Food Centre）各有三档小贩上榜。今年获得米其林食探青睐的芽笼峇鲁熟食中心小贩美食包括祝记（Cheok Kee）、回味辣椒板面（Hui Wei Chilli Ban Mian），以及鸳鸯苋菜汤（Spinach Soup）。

至于集合众多清真小贩摊位的亚当路熟食中心，除了著名的亚当路大虾面，具有50年历史的羊肉汤档Bahrakath Mutton Soup和马来摊档Selamat Datang Warong Pak Sapari今年都榜上有名，三家老字号皆获得米其林食探认可。

祝记摊主爱吃卤鸭 自行研发食谱

建于1974年的芽笼峇鲁熟食中心有超过80个摊位，以价廉物美的传统美食见称。创立于1991年的祝记售卖的是无骨卤鸭，摊位由摊主王荣福（62岁）和太太徐情兰（61岁）联手经营。

祝记由摊主王荣福和太太徐情兰联手经营。（陈渊庄摄）

王荣福受访时说，自己爱吃卤鸭，因而在32年前创业时选择售卖卤鸭，并自行研发食谱。得知摊位入选米其林必比登名单，他认为这是对他的食物的肯定，并不担心上榜后引来人龙，毕竟往常光顾摊位的食客也得排队等上20分钟。

祝记的招牌无骨卤鸭饭，常有食客为它排队等上20分钟。（陈渊庄摄）

他说：“每只卤鸭得卤上两小时，我们用了20多种食材来调配卤鸭的香料，每种食材的分量得精准掌控。”去骨卤鸭深受食客欢迎，肉质软嫩入味，搭配鸭肉的辣椒也是摊主自制。

他强调，鸭的品种是做卤鸭的重点，有些鸭的油脂较多，有些较少，烹煮时须懂得调整油脂分量，这样烹煮出的卤鸭色泽才不会太深或太浅，味道也不会太淡或太咸。

耗时三天制作 虾米辣椒酱是板面“灵魂”

首次入榜的回味辣椒板面创立于1996年，摊主何俊明（52岁）和太太廖小燕（49岁）得知摊位上榜时笑说：“这么多年用心煮面值得了，不担心上榜后人龙太长，一般来说，平常午餐时段人龙不断。今天生意照旧，没有特别多人。”

回味辣椒板面的夫妻档摊主何俊明和廖小燕每天现做面条。（陈渊庄摄）

爱吃板面的何俊明说，他原本卖的是汤板面，一次在吉隆坡吃了当地的辣椒板面，觉得好吃，回来后便开始钻研自己的配方，并于六年前开始售卖干的辣椒板面，深受食客欢迎。

回味辣椒板面的招牌辣椒板面。（陈渊庄摄）

夫妇俩天天现做板面，并以独家调味料调配肉碎。又香又辣的虾米辣椒酱是辣椒板面的“灵魂”，也是制作辣椒板面最难的环节，摊主完全不假手他人，用了三四种辣椒来自制辣椒酱，制作辣椒酱的过程须耗时三天。

鸳鸯苋菜汤摊主Jina Saguna每天花上两个多小时熬制苋菜汤。（陈渊庄摄）

鸳鸯苋菜汤在本地有逾30家分店。位于芽笼峇鲁熟食中心的鸳鸯苋菜汤是其中一家分店。

来自泰国、本地永久居民的摊主Jina Saguna受访时说，她每天得以黄豆、江鱼仔、玉米和其他秘方配料，花两个多小时熬制苋菜汤。她透露，自己是三年前向鸳鸯苋菜汤的原创老板租下摊位，售卖鸳鸯苋菜汤。

亚当路大虾面有35年历史 摊主每天到渔港选购鲜虾

亚当路大虾面自1988年起就在亚当路熟食中心营业至今，已有35年历史。第二代摊主张华安（61岁）自幼开始帮父亲经营虾面摊生意，为保留传统味道，他多年来沿用父亲当年研究出来的食谱烹煮虾面。

亚当路大虾面第二代摊主张华安从小帮忙父亲经营虾面生意。（陈渊庄摄）

得知摊位入选米其林必比登，他难掩兴奋地说：“很开心得奖，希望入榜后可以吸引更多食客来尝我的虾面！”

虾面汤头得花上一个多小时熬煮，以鸡骨、排骨、小虾、蒜头、胡椒、猪皮、五花肉等近10种食材熬煮。他强调，要煮出美味的虾面，不可用冰冻虾，更讲究鲜虾品质。

张华安每天坚持亲自到裕廊渔港挑选采购鲜虾，以确保虾肉品质。他说，冰冻虾吃起来没那么脆和鲜甜，因为选用的是好虾，成本自然较高。

亚当路大虾面的虾面汤底用多种食材熬煮。（陈渊庄摄）

今年的米其林必比登名单中共有53家小贩摊位、21家餐馆，以及五家街头小吃。必比登推介名单旨在表扬价格中等又美味的餐馆或摊位。

今年是米其林第七年推出新加坡必比登名单，所推介的餐馆或小贩摊位，每人一餐价格不能超过45元。

19家首次上榜的米其林必比登平民美食

1. 亚当路大虾面：亚当路熟食中心

2. Bahrakath Mutton Soup：亚当路熟食中心

3. Selamat Datang Warong Pak Sapari：亚当路熟食中心

4. 美芝路鱼头米粉：大牌90号黄埔通道熟食中心（Whampoa Makan Place）

5. 新加坡炒福建虾面： 大牌90号黄埔通道熟食中心（Whampoa Makan Place）

6. 祝记：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

7. 回味辣椒板面：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

8. 鸳鸯苋菜汤：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

9. 嘟嘟熟食：裕廊西第505座巴刹及熟食中心

10. 兴记咖喱鸡米粉面：牛车水芳林熟食中心

11. 记得来海南鸡饭：义顺忠邦熟食中心

12. 国成菜馆：牛车水恭锡路2/4号

13. 贵兴：纽顿熟食中心

14. 南星福建炒虾面：旧机场路熟食中心

15. No.18炒粿条面：锡安路河畔熟食中心

16. 顺发：桥北巴刹与熟食中心

17. 泰成鱼汤：达曼裕廊熟食中心

18. 椰子俱乐部：美芝路269号

19. 永春云吞面：红山景第115座巴刹与熟食中心