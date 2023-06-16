广告传单如罚单 房产经纪宣传惹议

房产广告传单设计彷如罚单，置于汽车挡风玻璃，有驾车人士上网公开经历并认为“一点都不好笑”引起热议，房地产代理理事会表示已在跟进此事。

一名不具名的网友上星期六（6月10日）通过脸书专页Complaint Singapore Unrestricted贴文，表示在车子挡风玻璃发现一看似停车罚单的房产经纪广告传单，七气煞地指这样的作为，“十分无聊且一点都不好笑”。

这位司机指出，没有驾车人士喜欢在挡风玻璃上看到这种玩笑，如果下雨，它甚至会粘在挡风玻璃上。

根据贴文附上的照片，该张设计得犹如一张停车罚单的传单，含有一名来自房地产公司Singapore Realtors Inc（简称SRI）的房产经纪沙希拉（Shahirah Shaik）的联络电话及证件号码等。传单上方写道“无罪通知书”，在违法栏目上写着“车停得好看”，并声称能为对方省下1500元的经纪费。

贴文引起网民讨论引起两极化反应，有者认为这样的宣传“过度”或构成滋扰行为，但也有者表示这是创意宣传，并已达到其目的。

房地产代理理事会发言人星期五早上（16日）回复《新明日报》询问时表示已知晓此事，并已在关注中。

发言人指出，根据房地产代理理事会道德规范和专业行为守则以及广告道德实践指南，房产经纪必须采用正确的方式分发传单，不得造成公众滋扰。此外，也最好不要在车辆上放置传单或宣传册。

房地产代理理事会发言人表示，对于被发现违反其规范或不守则的房产经纪，当局或会采取适当的执法行动，包括将事件交由纪律委员会处理，或导致纪律处分，如处以经济处罚，亦或是暂时停牌。 违规的经纪也有可能面临最高5000元的罚金。

女经纪：求创新 无意造成困扰

记者联系上该名房产经纪沙希拉，她表示，自己并无意让任何人不悦，只是想通过幽默好玩的方式为自己和团队宣传。

沙希拉（45岁）说自己在行内已有15年，这次是因为刚成立了自己的团队，才设计了新的传单。由于目前市场竞争十分激烈，不得不想出创新的点子盼能出围。

团队于上星期三（7日）晚上开始在多层停车场分发传单，连分了三个晚上。“大部分时间我们都是亲手交给车主，而收到的反馈也大多是正面的，大家基本上都觉得幽默有趣，所以我们又继续进行了两晚。没想到事情会闹得这么大。”

沙希拉说，传单设计是经公司批准的，但当时并未通知公司传单也将放在挡风玻璃上。事件传开后，公司主管已立即联系她了解情况，也通知她暂停宣传。她也透露公司已收到来自房地产代理理事会的电邮，并正在处理着。

完整报道，请翻阅2023年6月16日的《新明日报》。